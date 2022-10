Autofahren bei Nebel: Diese Regeln musst du beachten - so kommst du sicher ans Ziel

Autofahren bei Nebel : Neblige Herbstmorgen sorgen für schwierige Sichtverhältnisse

Der Herbst zieht ein und bringt vielerorts gerade am Morgen dichten Nebel mit sich. Im Straßenverkehr beeinträchtigen schlechte Wetterverhältnisse die Sicht und sorgen leider häufiger für Unfälle. Autofahren bei Nebel kann nervenaufreibend sein. Aber nicht nur Nebel kann im Herbst ziemlich lästig sein und das Autofahren beeinträchtigen. Auch das goldene Herbstlicht führt bei Autofahrern nicht immer zu Begeisterung, denn auch die tief stehende Sonne raubt oftmals die Sicht. Tipps, um sicher durch den Herbst zu kommen - und welche Regelungen es hinsichtlich der Nebelschlussleuchte, Geschwindigkeitsbegrenzungen oder den Scheinwerfer-Gläsern gibt, das haben wir für euch zusammengefasst.

Autofahren im Herbst: So verbessert ihr eure Sicht bei blendender Herbstsonne

Nicht nur Autofahren bei Nebel ist gefährlich: Blendet die Sonne, raten Verkehrsexperten, die Sitzposition im Auto zu erhöhen und die Sonnenblenden herunterzuklappen. Auch das Tragen einer Sonnenbrille ist in manchen Fällen vorteilhaft.

Um die Unfallgefahr zu minimieren, ist es besonders wichtig, immer bremsbereit zu sein und den Sicherheitsabstand zu vergrößern.

Die Blendwirkung der Sonne wird zudem durch verschmutzte Frontscheiben extrem verstärkt. Deshalb sollten diese regelmäßig von außen und auch von innen gereinigt werden und auch das Wischwasser auf genügend Inhalt überprüft werden.

Autofahren bei Nebel: Wann darf ich die Nebelschlussleuchte einschalten?

Besonders im Straßenverkehr stellt der Nebel eine echte Gefahr dar. Um die Verkehrssicherheit bei eingeschränkten Sichtverhältnissen zu verbessern, ist in den meisten Fahrzeugen eine Nebelschlussleuchte verbaut. Die Leuchte ist rund 40-mal stärker als die regulären Schlussleuchten. Doch wann darf ich die Nebenschlussleuchte einschalten?

"Die Nutzung der Nebelschlussleuchte ist nur erlaubt, wenn die Sichtweite weniger als 50 Meter beträgt. Beträgt sie mehr als 50 Meter, ist die Leuchte wegen der Blendgefahr zwingend auszuschalten", erklärt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken.

Als Hilfe bei der Abschätzung der Sichtweite können Leitpfosten am Straßenrand dienen, empfiehlt die Polizei. Auf Landstraßen und Autobahnen sind diese nämlich in der Regel alle 50 Meter angebracht.

Nebelschlussleuchte: Wann droht ein Bußgeld? Und wie schnell darf ich fahren?

Benutzt man die Nebelschlussleuchte, obwohl die Sicht mehr als 50 Meter beträgt, dann droht ein Verwarnungsgeld von 20 Euro. Bei Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer oder bei einem Unfall in Folge der irregulär brennenden Leuchte seien es 25 beziehungsweise 35 Euro. Lässt der Fahrer die Nebelschlussleuchte trotz Nebels und weniger als 50 Metern Sicht aus, droht allerdings kein Bußgeld. Bei der Nutzung der Leuchte handelt es sich nämlich um eine Soll-Vorschrift, das Einschalten der Leuchte ist keine Pflicht.

Auf Nachfrage bestätigte das Polizeipräsidium Oberfranken, dass eingeschaltete Nebelscheinwerfer auch innerorts kein Problem seien: "Die Sichtverhältnisse sind bei Nebel innerorts genauso schlecht wie außerorts. Deshalb dürfen Nebelschlussleuchten auch innerhalb von Ortschaften eingeschaltet bleiben."

Ist die Sichtweite geringer als 50 Meter, tritt allerdings auch noch eine zweite Regelung in Kraft. Denn dann kann man nicht nur die Nebelschlussleuchte einschalten, der Fahrer muss zudem noch die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde einhalten. Wenn die Sichtweite allerdings aufgrund von Regen oder Schnee weniger als 50 Meter beträgt, ist die Nutzung der Nebelschlussleuchte verboten. Klingt verwirrend, steht so aber in Paragraf 17 der Straßenverkehrsordnung. Um das Ganze zu vereinfachen: Wenn die Sicht durch Nebel weniger als 50 Meter beträgt, darf der Fahrzeugführer die Nebelschlussleuchte einschalten, darf aber maximal 50 Kilometer pro Stunde fahren. Wenn die Sicht durch Regen oder Schneefall weniger als 50 Meter beträgt, darf die Nebelschlussleuchte nicht eingeschaltet werden, die maximale Geschwindigkeit beträgt dann aber ebenfalls maximal 50 Kilometer pro Stunde.

Muss ich an meinem Auto Nebelschlussleuchten nachrüsten? Und wann darf ich Nebelscheinwerfer benutzen?

Seit dem 1. Januar 1991 ist mindestens eine Nebelschlussleuchte bei Fahrzeugen mit einer Höchstgeschwindigkeit von über 60 Kilometer pro Stunde Pflicht. Fahrzeuge, die nach diesem Datum zugelassen worden sind, verfügen also in der Regel über Nebelschlussleuchten. Ältere Fahrzeuge müssen nicht nachgerüstet werden. Anders ist es bei importierten Autos: Kommen diese aus Ländern ohne Nebelschlussleuchtenpflicht, müssen sie nachgerüstet werden. In anderen Ländern ist der Umgang mit der Nebelschlussleuchte nämlich oft anders geregelt: Während der Einsatz der Leuchte in Belgien bei Sichtweiten unter 100 Meter - egal ob durch Nebel, Regen oder Schnee - Pflicht ist, ist das Einschalten der Nebelschlussleuchte in der Slowakei komplett verboten.

Im Gegensatz zu den Nebelschlussleuchten ist bei den Nebelscheinwerfern die Ursache für die schlechte Sicht egal. Sie dürfen auch bei starkem Regen oder Schneefall eingeschaltete werden. Auch eine konkrete Sichtweite ist nicht festgelegt. Die Polizei spricht hierbei von "erheblicher Sichtbehinderung", ohne dabei eine exakte Meter-Angabe zu nennen. Verfügt das Auto über zwei Nebelscheinwerfer, darf der Fahrer sein Abblendlicht ausschalten, muss aber mindestens die Standlichter brennen lassen. Missbräuchliche Nutzung der Nebelscheinwerfer führt laut Angaben des Polizeipräsidiums Oberfranken zu einem Verwarnungsgeld von 20 Euro, bei einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer 25 Euro und bei einem Unfall aufgrund von Blendung durch die Nebelscheinwerfer 35 Euro.

Grund für die schlechte Sicht bei starkem Nebel sind Wassertropfen in der Nebelwolke. Diese reflektieren Licht bevorzugt in die Richtung der Lichtquelle. Weil Nebelscheinwerfer in der Regel deutlich tiefer als die regulären Scheinwerfer montiert sind, vergrößert sich dadurch auch der Winkel zwischen der Strahlrichtung der Nebelscheinwerfer und dem Blick des Autofahrers und somit auch die Sicht. Allerdings nur, wenn der Fahrer dabei von Abblendlicht auf Standlicht wechselt, um so die Blendwirkung zu reduzieren. Dabei ist allerdings zu beachten, dass sich die Reichweite der Scheinwerfer deutlich verringert.

Autofahren bei Nebel: Muss ich bei Nebel mehr Abstand halten?

Als Faustregel gilt hier: Sichtweite gleich Sicherheitsabstand. Wer zu nah auffährt, der kann seinem Vordermann bei einem plötzlichen Bremsmanöver schnell hinten reinfahren. Besonders bei Nebel ist es empfehlenswert, mehr Abstand zu halten. Die schlechte Sicht kann dazu führen, dass das Auto vor einem überraschend bremst. Damit du schnell genug reagieren kannst, ist genügend Abstand einfach sicherer.

Sehen und gesehen werden, ist bei Nebel noch wichtiger als sonst. Dreckige Scheiben und Scheinwerfer-Gläser mindern die Lichtausbeute dabei zum Teil um mehr als die Hälfte. Deshalb ist es im Herbst besonders wichtig, die Scheiben und Scheinwerfer-Gläser sowohl innen als auch außen von Dreck und Schlieren zu befreien und zu reinigen. Bei der Gelegenheit sollten auch die Scheibenwischergummis gegengecheckt und wenn nötig ausgetauscht werden.

Solltest du bei Nebel längere Fahrten planen, ist es wichtig, öfter längere Pausen zu machen. Das Fahren bei Nebel fördert unsere Konzentration stärker als sonst. Bei den Pausen solltest du allerdings das Standlicht angeschaltet lassen, um von anderen gesehen zu werden. Besser ist es auch, auf Rasthöfen oder Parkplätzen zu pausieren, als in Einbuchtungen oder Seitenstraßen. Da Autofahren bei Nebel viel Konzentration bedarf, solltest du die Musik im Auto sollten eventuell auch leiser drehen, da laute Musik leichter ablenkt.

Wie entsteht Nebel eigentlich?

Nebel ist im Prinzip nichts anderes als eine Wolke, die Bodenkontakt hat. Er entsteht, wenn sich mit Wasserdampf gesättigte Luft abkühlt. Denn dann kondensiert die Luft, die Luftfeuchtigkeit schließt sich zu immer größeren Tropfen zusammen und wird somit sichtbar. Dieses Phänomen tritt vor allem im Herbst und zu Beginn des Winters auf, wenn sich die Luft abkühlt und Feuchtigkeit aus dem Erdboden aufsteigt. Weil kühle Luft immer zu Boden sinkt, bildet sich Nebel häufig in Tälern und Senken.

