Was passiert, wenn ich den TÜV überziehe?

Die "TÜV"-Hauptuntersuchung (HU) gerät bei vielen Autofahrern in Vergessenheit. Rund um die Autoinspektion stellen sich deshalb zahlreiche Fragen. Die Experten des "ADAC" liefern die Antworten darauf.

Woher weiß ich, wann ich mit dem Auto zum "TÜV" muss?

Das Datum für die "TÜV"-Hauptuntersuchung ist prinzipiell an mehreren Stellen vermerkt:

Verbraucher finden das Datum für den "TÜV" auf der Plakette am Auto. Dort kann es abgelesen werden.

Zusätzlich ist das Datum in der "Zulassungsbescheinigung Teil I" vermerkt. Diese ist der ehemalige "Fahrzeugschein".

Bei einem neuen Auto (Pkw) steht diese Untersuchung nach drei Jahren an. Ab dann ist sie jedes zweite Jahr fällig.

Darf ich den "TÜV" überziehen? Falls ja, wie lange?

Prinzipielle Antwort: Nein.