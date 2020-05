Franken vor 1 Stunde

Auto

Was passiert, wenn der TÜV einen Monat abgelaufen ist?

Die Hauptuntersuchung beim TÜV muss in der Regel alle zwei Jahre durchgeführt werden. Doch was passiert eigentlich, wenn ich die HU meines Autos vergesse? Wann gibt es Geldstrafen? Und wie viel Zeit bleibt mir, um Mängel am Wagen zu beheben? inFranken.de klärt auf.