Zweibrücken vor 59 Minuten

Urteil

Zu langsam in der Waschstraße: Wer haftet für Unfälle in der Autowaschanlage?

Für Autofahrer ist in der Waschstraße eigentlich nicht viel zu tun, außer rechtzeitig zu bremsen und wieder loszufahren - doch was, wenn man dabei einen Unfall baut? Das pfälzische Oberlandesgericht hat nun entschieden, wer für Unfälle in der Autowaschanlage haftet.