Wechselangebot bei Toyota

Toyota erleichtert den Umstieg von Diesel- auf Hybridfahrzeuge. Der japanische Automobilhersteller mit seiner umfassenden Hybridmodellpalette trotzt der Dieselkrise nun zusätzlich mit einer attraktiven Wechselofferte: Wer seinen Diesel gegen einen neuen Toyota Hybrid eintauscht, erhält dafür einen stattlichen Bonus plus eine Hybridprämie.

Die neue Prämie gibt es für die Modelle Yaris Hybrid (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 3,3 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 75 g/km), Auris Hybrid und Auris Touring Sports Hybrid (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 3,5 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 81-79 g/km), den RAV4 Hybrid (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 4,9 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 115 g/km), den C-HR Hybrid (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 3,8 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 86 g/km) sowie für den Hybrid-Pionier Prius (Kraftstoffverbrauch kombiniert 3,3-3,0 l/100km; CO2-Emissionen kombiniert 76-70 g/km) - der auch in der siebensitzigen Version Prius+ (Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,1 l/100km; CO2-Emissionen kombiniert 95 g/km) verfügbar ist.

Kein anderer Hersteller hat mehr Hybridmodelle im Angebot als Toyota. Etwa 50 Prozent aller deutschen Toyota Neuwagenkäufer entschieden sich im ersten Halbjahr bereits für eine Hybridvariante. Toyota ist nicht nur Vorreiter bei der Hybridtechnologie, sondern hat mit dem Toyota Mirai (kombinierter Verbrauch/Wasserstoff: 0,76 kg/100km; Stromverbrauch kombiniert: 0 kW/100km) auch ein Brennstoffzellenfahrzeug im Sortiment.

Es emittiert weder CO2 noch andere Schadstoffe, bei der Umwandlung von Wasserstoff in elektrische Energie entsteht lediglich Wasser.