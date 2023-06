Von Kauf bis Wartung: Das sind die besten Reifenhändler

Autofahrerende steuern üblicherweise mindestens zweimal im Jahr ihren Reifenhändler an. Reifenkauf, Montage, Reparatur, Wartung, Lagerung und natürlich der Reifenwechsel – das sind die üblichen Dienstleistungen. Normalerweise sind es vielfach Handelsketten, die diesen Service anbieten. Wie ist es um deren Qualität bestellt? Das wollte aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) genauer wissen und untersuchte 14-Reifenhändler-Ketten auf Herz und Nieren.

Überzeugende Serviceleistungen auf der ganzen Linie

Der Reifenhandel bietet im Schnitt eine ausgesprochen gute Serviceleistung, das zeigt sich an den im Schnitt erreichten 74,8 Punkten. Der Testsieger Pneuhage erzielte zwar nur als einziger Anbieter das Qualitätsurteil "sehr gut", aber gleich elf weitere Unternehmen erreichen ein "gut" im Gesamtergebnis. Lediglich zwei der 14 Reifenhändler-Ketten, RTC und Pitstop, kommen über ein "befriedigendes" Resultat nicht hinaus.

Pneuhage ist mit dem Qualitätsurteil "sehr gut" der Testsieger der Studie. Sehr fachkundige Mitarbeitende haben die Testenden angetroffen. Sie waren bereit und in der Lage, korrekte und vollständige Auskünfte zu geben. Die Fachkräfte nehmen die Kund*innen ernst und gehen dabei individuell auf sie ein. Sie überzeugten nicht zuletzt deshalb, weil sie motiviert auftraten. Auch sorgen sie für eine angenehme Gesprächsatmosphäre, die den Kund*innen in Erinnerung bleibt. Die Produkte werden zudem übersichtlich präsentiert und sind mit Preisen klar gekennzeichnet.

Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). In das Gesamtergebnis flossen die Ergebnisse der folgenden Teilbereiche ein: Beratungskompetenz mit 20 %, Lösungsqualität mit 10 %, Kommunikationsqualität mit 20 %, Qualität des Umfelds mit 15 %, Wartezeiten und Erreichbarkeit mit 10 %, Zusatzservices und Beratungserlebnis mit jeweils 5 % sowie Angebot mit 15 %.

Sehr viele Reifenhändler schneiden mit "gut" ab

Rang zwei belegt Vergölst, mit dem Qualitätsurteil: "gut". In kniffligen Situationen, in denen sich Kund*innen beschweren, reagierten sie professionell und fanden eine Lösung des Problems. Die Filialen selbst punkten mit Sauberkeit und einer angenehmen Raumatmosphäre. An allen untersuchten Standorten konnten Kund*innen Zusatzservices, wie Altreifenentsorgung, Reifeneinlagerung oder Rädermontage buchen.

Den dritten Rang nimmt Reifen Müller ein, ebenfalls mit einem guten Resultat. Die Filialen verfügen über das zweitbeste Angebot: Das gilt sowohl für die Angebotsvielfalt an Reifen und Rädern als auch in puncto Felgen. In diesen Bereichen hob sich der Reifenhändler deutlich von den meisten Mitbewerbern ab. Zudem berät das Personal in angenehmer Gesprächsatmosphäre motiviert und fachkundig.

Weitere Reifenhändler im Test (alphabetisch) mit der Qualitätsnote "gut" sind: ATU, Driver, Euromaster, First Stop, Pitstop, Point S, Premio, Quick Reifendiscount, Reifen Helm, Reifen.com und RTC. Die Ketten von RTC und Pitstop erreichten nur ein "befriedigend" mit rund 68 Punkten.

Beratungskompetenz ist die Stärke der Reifenketten

Beratungskompetenz ist die große Stärke des Reifenhandels in Deutschland und seiner Service-Stationen: Die motivierten und freundlichen Mitarbeitenden beantworten die durch die Testpersonen gestellten Fachfragen korrekt und oftmals umfassend. Aufgefallen ist, dass die Fachkräfte souverän auftreten, beraten und verständlich informieren.

Verbesserungspotenzial ergab sich beim Testkriterium "Bedarfsanalyse". Es fehlt offenbar an der notwendigen Fragetechnik im Kundengespräch: Die preislichen Vorstellungen oder persönlichen Produktwünsche gehen unter oder sind nur oberflächlich ein Thema. In diesen Fällen verlaufen die Beratungen nicht individuell genug, was die Testenden monierten.

Filialen von Reifenhändlern punkten ebenfalls mit Qualität: Sie sind sauber, haben ansprechende Räumlichkeiten und verbreiten eine angenehme Atmosphäre. Zusatzservices sind im Angebot: Reifenreparaturservice, Radnabenreinigung oder Komplettradwäsche. Lücken im Sortiment zeigen sich manchmal beim Reifen- und Felgenangebot. Die Auszeichnung der Waren lässt ebenfalls Wünsche offen, betroffen sind die Preise und relevante Produktmerkmale.

Fazit

"Die Reifenhändlerbranche bietet insgesamt einen guten Service", lautet das beruhigende Ergebnis des Reifenhändler-Tests. An den Start gingen 14 bedeutende Filialisten mit bundesweit mindestens 30 Standorten. Die Messung der Service-Qualität erfolgte durch zehn verdeckte Besuche. Insgesamt flossen 140 Servicekontakte in den Test ein. Pneuhage, eine Handelsmarke von Pirelli, hatte die Nase vorn, gefolgt von Vergölst und Reifen Müller.