Versteckte Autoschlüssel-Funktion: Diese Auto-Trick kennt nicht jeder

Es gibt wohl kaum jemanden, der alle Funktionen seines Autos kennt oder sich in Ruhe das komplette Nutzerhandbuch durchliest. Manche nützlichen Tipps sind auch überhaupt nicht oder nur am Rande erwähnt - und das, obwohl sie sehr praktisch sein können.

Ein toller Trick betrifft beispielsweise den Autoschlüssel, beziehungsweise die Fernbedienung zum Öffnen und Schließen des Autos. Dieser Hack hilft insbesondere an heißen, sonnigen Tagen.

Autoschlüssel-Trick: So kannst du alle Fenster auf einmal öffnen

Bei vielen Automodellen gibt es in der Fernbedienung des Schlüssels eine Funktion, mit welcher sich alle Fenster des Fahrzeugs auf einmal öffnen oder schließen lassen. Das ist natürlich sehr hilfreich, wenn das Auto lange in der Sonne gestanden ist. So kann man vor der Fahrt einmal gut durchlüften, ohne in das heiße Fahrzeug einsteigen zu müssen.

Wie funktioniert der Trick? Es ist ganz einfach: Du musst nur auf dem Autoschlüssel die Öffnen-Taste so lange gedrückt halten, bis die Fenster nach unten fahren. Wenn du loslässt, stoppen die Fenster. Du kannst die Fenster also nur einen Spalt breit oder auch komplett öffnen. Umgekehrt klappt es übrigens genauso. Wenn du auf die Schließen-Taste lange drückst, müssten sich deine Autofenster wieder schließen.

Doch wichtig zu beachten: Der Trick klappt nicht mit jedem Auto. Es ist wichtig, dass sich alle Fenster des Autos elektrisch öffnen und schließen lassen. Wenn du noch Fenster hast, die eine Kurbel besitzen, wird der Trick logischerweise nicht klappen. Teste es bei deinem Auto am besten einfach aus.

Vorschaubild: © picture alliance / dpa