In Deutschland gibt es hunderte verschiedene Verkehrsschilder und es werden nicht weniger. Mit der jüngsten Neuerung der Straßenverkehrsordnung im Jahr 2020 sind wieder Schilder dazu gekommen. Zum Beispiel dieses Schild, das bayernweit zuerst in Bamberg aufgestellt wurde. Auch das Verkehrszeichen 1010-70 gibt es erst seit der StVO-Novelle - bislang kennt es aber fast keiner.

Das Schild zeigt ein Auto, das in der Mitte geteilt ist. Zu jeder Seite sind jeweils zwei Menschen abgebildet. Und wofür steht es? Das Verkehrszeichen 1010-70 zeichnet Parkflächen für Carsharing-Fahrzeuge aus. Kommunen und Städte können es also in Verbindung mit dem "P" für Parkplätze einsetzen. Was genau es mit Carsharing auf sich hat, lest ihr hier.

Es gibt noch eine weitere Version mit dem Zusatz "frei". Das kann zum Beispiel unter einem Zeichen für eingeschränktes Halteverbot angebracht werden oder unter Schildern für Anwohnerparken. Autos von Carsharing-Anbietern dürfen dann trotz der Einschränkungen dort abgestellt werden.

Das Parken für Carsharing-Autos wird dadurch deutlich erleichtert. Hintergrund der Neuerung war auch, das Modell der "geteilten" Autos beliebter zu machen, da es als klimafreundlicher gilt. Mehr Parkmöglichkeiten machen das Prinzip Carsharing vor allem in Innenstädten attraktiver.

Mehr Parkplätze für Carsharing-Autos: Wer darf hier alles parken?

Die Stellplätze dürfen allerdings nur von Fahrzeugen offizieller Carsharing-Anbieter belegt werden. Für diese gibt es jetzt auch einen gesonderten Ausweis, ähnlich dem Bewohnerparkausweis. Private Carsharing-Autos haben keinen Vorteil durch das neue Verkehrszeichen.

Grundsätzlich handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit, wenn jemand sein Privatfahrzeug auf einem Carsharing-Parkplatz abstellt. Sprich: Es droht eine Verwarnung inklusive Bußgeld von 55 Euro.

Städte und Kommunen können widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge aber auch abschleppen lassen, dann wird es noch teurer. Das Abschleppen an sich kostet meist rund 100 Euro, dazu kommen noch Verwaltungsgebühren und Kosten für die Zeit auf dem Verwahrplatz. Autofahrer*innen sollten sich das Schild also unbedingt merken.

