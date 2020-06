Tankdeckel am Auto: So wissen Sie immer, auf welcher Seite er ist

Wer kennt das nicht: Sie biegen gerade in die Tankstelle ein und wissen plötzlich nicht mehr, auf welcher Seite sich der Tankdeckel befindet. Ob Sie das Auto eines Freundes oder einen Mietwagen fahren oder es sich schlichtweg nicht merken können: Wir verraten Ihnen, wie Sie die Seite, auf der sich der Tankdeckel befindet, ganz leicht herausfinden können. Und dazu müssen Sie natürlich nicht einmal aussteigen.

Nicht zu wissen, auf welcher Seite sich der Tankdeckel befindet, ist wahrscheinlich jedem Autofahrer schon einmal passiert. Dabei ist es ganz einfach. Ihr Auto zeigt es Ihnen nämlich direkt auf dem Armaturenbrett.

So finden Sie die Position des Tankdeckels heraus

Bei den meisten modernen Autos ist die Antwort darauf, wie man die Position des Tankdeckels herausfindet, sehr einfach, denn oft befindet sich neben der Tankanzeige ein kleiner Pfeil, der die Seite des Tankdeckels anzeigt.

Sollte es in Ihrem Auto keinen Pfeil geben, so können Sie die Position des Tankdeckels mit einem Blick auf die Marke des Autos herausfinden - wichtig ist hier, ob es für Links- oder Rechtsverkehr hergestellt wurde. Der Grund dafür ist ganz einfach: Geht dem Fahrer das Benzin aus, sodass er am Straßenrand halten muss, muss er mit einem Kanister tanken können, ohne im Verkehr zu stehen. In Deutschland hergestellte Autos haben ihre Tanköffnung daher fast immer auf der rechten Seite.

Bei japanischen Autos oder Fahrzeugen aus Großbritannien befindet sich wegen des dort herrschenden Linksverkehrs der Tankdeckel entsprechend auf der linken Seite. So sind die Autofahrer beim Tanken immer auf der sicheren Seite. Falls Ihnen einmal der Sprit ausgehen sollte, empfiehlt es sich, eine handbetriebene Pumpe für Benzin oder Diesel* im Auto dabei zu haben. So können Ihnen andere Fahrer etwas von ihrem Kraftstoff abgeben, wenn keine Tankstelle in der Nähe ist.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.