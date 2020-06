Tanken: So weit können Sie noch fahren, wenn die Tankanzeige aufleuchtet

Jeder Autofahrer kennt das ungute Gefühl, das aufkommt, wenn die Tankanzeige aufleuchtet. Schaffe ich es noch an mein Ziel? Schaffe ich es wenigstens bis zur nächsten Tankstelle? Nicht nur wäre es vielen peinlich, wenn sie mit leerem Tank irgendwo liegen bleiben, sondern es kostet auch noch sehr viel Zeit - und Geld, wenn Sie erwischt werden: Sie müssen zwischen 30 und 70 Euro zahlen und bekommen Punkte in Flensburg, wenn Sie auf der Autobahn wegen eines leeren Tanks liegen bleiben.

Doch all das muss gar nicht sein, denn Sie können die Kilometer, die Sie mit leuchtender Tankanzeige mit den Reservelitern noch fahren können, ziemlich einfach selbst ausrechnen. Wir verraten Ihnen, wie das geht.

So bestimmen Sie die möglichen Restkilometer

Die Restkilometer, die der Tank "auf Reserve" noch hergibt, sind bei jedem Automodell unterschiedlich. Bei den neueren Modellen müssen Sie diese auch gar nicht berechnen, da viele eine elektronische Anzeige der verbleibenden Restkilometer haben. Doch auch wenn diese auf Null steht, gibt es noch eine Art Reservetank mit fünf Litern Kraftstoff. Mit diesem können Sie je nach Modell und Fahrstil noch rund 50 Kilometer weit fahren. Um sicher zu gehen, können Sie die Menge allerdings auch genau bestimmen.

Bei älteren Modellen gibt es eine analoge Tankanzeige, die Ihnen die Tankfüllung per Zeiger anzeigt. Hier leuchtet im Reservebereich nur eine Lampe, die Ihnen anzeigt, dass der Sprit zur Neige geht. Doch wie bekommen Sie nun raus, wie viele Kilometer Sie mit leuchtender Tankanzeige noch fahren können?

Restkilometer bei leuchtender Tankanzeige berechnen: So geht's

Die Restkilometer "auf Reserve" zu bestimmen, ist wesentlich leichter, als Sie vielleicht dachten. Zu allererst müssen Sie herausfinden, wie viel Volumen Ihr Tank genau besitzt. Wenn Ihre Tankanzeige das nächste mal aufleuchtet und damit die Reserve anzeigt, dann müssen Sie schnellstmöglich danach volltanken. Die getankten Liter müssen Sie nun vom Gesamtvolumen Ihres Tanks abziehen. Nun müssen Sie das Ergebnis noch durch den Durchschnittsverbrauch Ihres Autos teilen und schon wissen Sie, wie viele Restkilometer Ihnen im Fall der Fälle bleiben.

