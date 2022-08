OOONO Co-Driver: Amazon-Bestseller warnt vor Blitzern und Gefahren

Warum alle Autofahrer den digitalen Blitzerwarner wollen

deshalb ist der Blitzerwarner so gut - so funktioniert er

Der OOONO Co-Driver ist eine absolute Empfehlung für alle, die Auto fahren: Das kleine Gerät warnt dank eines großen Community-Netzwerks zuverlässig vor Blitzern und Gefahren und hilft dir somit dabei, bares Geld zu sparen - und bringt dich außerdem sicher durch den Verkehr.

OOONO Co-Driver: Warnt zuverlässig vor Blitzern - und ist deshalb Amazon Bestseller

Der OOONO Co-Driver* ist zu Recht Bestseller bei Amazon: Bereits über 20.000 Menschen haben eine Bewertung für den Blitzer-Melder hinterlassen, die meisten sind enorm zufrieden mit der Leistung des kleinen Gerätes (4,4 von 5 Sternen). Hinzu kommt, dass keinerlei Kosten für ein Abo oder die Nutzung der App anfallen - der ganze Service ist im einmaligen Anschaffungs-Preis enthalten. Doch wie funktioniert der Co-Driver von OOONO?

Beim Co-Driver von OOONO* handelt es sich um ein kabelloses Bluetooth-Gerät für dein Auto, über das du Blitzer-Meldungen in Echtzeit empfangen kannst. Auch weitere Gefahren im Straßenverkehr werden dir direkt gemeldet, damit du rechtzeitig gewarnt bist. Der Co-Driver verbindet sich mit deinem Smartphone, auf dem du die OOONO Connect App installiert hast. Mithilfe von OOONO und Blitzer.de bist du stets auf dem aktuellen Stand, was Blitzer und Gefahren in deiner Nähe betrifft. Somit schützen sich die Mitglieder der Community gegenseitig, da jede*r einzelne einen Blitzer melden kann.

Den Service der OOONO Connect App kannst du individuell auf dich zuschneiden: So kannst du zum Beispiel wählen, welche Gefahren dir angezeigt werden sollen. Außerdem kannst du auch einstellen, wie viel Vorlaufzeit vor einem Blitzer oder einer gefährlichen Verkehrslage du brauchst. Ebenso, ob du ausschließlich akustisch oder visuell gewarnt werden möchtest. Auch positiv: Der Co-Driver ist enorm energiesparend und geht in den Stand-by-Modus, wenn das Auto steht - so reicht die Batterie gut und gerne für 30.000 Kilometer Fahrt.

OOONO Co-Driver: Deshalb ist der Blitzerwarner so gut

Bares Geld sparen - das kannst du mit dem Co-Driver von OOONO*. Denn mal ehrlich: Wer ist nicht schon einmal aufgrund von Unaufmerksamkeit zu schnell gefahren und hat dann ein saftiges Bußgeld bezahlen müssen? Insbesondere seitdem der Bußgeldkatalog reformiert wurde und dich jeglicher Geschwindigkeitsverstoß mittlerweile sehr teuer zu stehen kommt.

Hierbei ist dir der Co-Driver auch im Ausland eine große Hilfe, beispielsweise wenn du mit deinem Auto in den Urlaub fährst. Denn es werden nicht nur Blitzer in Deutschland abgedeckt, sondern auch in über 80 anderen Ländern weltweit, beispielsweise in Frankreich, Italien, den Niederlanden und Österreich.

Warne andere im Handumdrehen: Wenn du selbst auf der Fahrt einen Blitzer oder eine sonstige Gefahr entdeckt hast, kannst du andere Co-Driver-Besitzer einfach warnen, indem du denn Button deines Geräts drückst. Das trägt unter anderem dazu bei, dass dieser Blitzerwarner die höchste Datenabdeckung auf dem deutschen Markt hat - bei keinem anderen Anbieter bekommst du somit mehr Schutz.

OOONO Co-Driver: Kleines Gerät mit großer Wirkung

Der Co-Driver von OOONO bietet einen echten Mehrwert für Autofahrer*innen, vor allem wenn sie häufiger unterwegs sind. Hierbei lohnen sich die Anschaffungskosten für das Gerät in Höhe von 49,99 Euro schnell, wenn man bedenkt, wie teuer ein Strafzettel sein kann. Hierbei warnt der Co-Driver sowohl vor festen als auch vor mobilen Blitzern.

Das kann der OOONO Co-Driver:

warnt zuverlässig vor Blitzern und Gefahren

funktioniert über Bluetooth und die OOONO Connect App

jeder kann über den Button Blitzer melden

energiesparend: Batteriewechsel nach ca. 30.000 km - dank Stand-by

keine Kosten für Abo oder App

Mehr zum Thema: