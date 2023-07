Klimaanlage im Auto: Wer sie zur falschen Zeit nutzt, riskiert eine Strafe

Auch, wenn es aktuell nicht mehr ganz so heiß ist, sind viele sicherlich froh, wenn sie eine gute Klimaanlage in ihrem Auto besitzen - die nächste Hitzewelle kommt bestimmt.

Doch eine Regel der Straßenverkehrsordnung (StVO) spricht gegen den Einsatz.

Klimaanlage im Auto: Wann dir eine Strafe drohen kann

In Deutschland gelten für Autofahrer*innen nicht nur die verkehrsbezogenen Vorschriften der StVO, sondern auch Umweltschutzregeln, deren Missachtung mit Bußgeldern geahndet werden kann. Ein solches betrifft beispielsweise die Verwendung der Klimaanlage im Auto.

Gemäß Paragraf 30 "Umweltschutz, Sonn- und Feiertagsfahrverbot" der StVO, Absatz 1, ist es untersagt, "unnötigen Lärm und vermeidbare Abgasbelästigungen bei der Benutzung von Fahrzeugen zu verursachen". Insbesondere das unnötige Laufenlassen des Fahrzeugmotors ist verboten.

Wer also in einem geparkten Fahrzeug die Klimaanlage betreiben möchte und dafür den Motor laufen lässt, sollte sich nicht erwischen lassen. In solch einem Fall droht nämlich ein Bußgeld von bis zu 80 Euro, auch wenn die spezifische Erwähnung der Klimaanlagenutzung in der StVO fehlt.

In Italien sogar Bußgeld zwischen 223 und 444 Euro

In Deutschland kommst du mit einem Bußgeld von 80 Euro sogar noch verhältnismäßig günstig davon. In Italien kann dir aufgrund einer neuen Gesetzgebung sogar eine Strafe zwischen 223 und 444 Euro drohen - egal, ob du die Klimaanlage im Stau oder beim Parken verwendest, wie Efahrer.de berichtet.

Hintergründig steht das Verbot "während das Fahrzeug geparkt ist, den Motor laufen zu lassen, um die Klimaanlage im Fahrzeug selbst am Laufen zu halten". Seit 2007 sind in Artikel 157 Absatz 7 der italienischen Straßenverkehrsordnung bereits hohe Strafen für den falschen Gebrauch der Klimaanlage in Personenkraftwagen festgelegt. Im April 2022 wurden diese Bußgeldbeträge nochmals auf die oben genannten Werte erhöht.

In Europa herrschen noch viel mehr Regeln, wenn du mit dem Auto oder Camper unterwegs bist.

Artikel enthält Affiliate Links *Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegenzulassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn du auf einen dieser Links klickst und darüber einkaufst, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für dich ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Vorschaubild: © simpson33 (iStockphoto)