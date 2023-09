Deutschland vor 1 Stunde

Kfz-Zulassung wird digital

Kfz-Zulassung seit September digital - so funktioniert es genau

Seit September 2023 läuft die Kfz-Zulassung in Deutschland digitalisiert ab. Wer sein Auto oder Motorrad an-, um- oder abmelden will, kann sich den Gang auf das Amt also sparen.