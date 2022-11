Deutschland vor 1 Stunde

Straßenverkehr

Kaum bekanntes Verkehrszeichen: Das bedeutet das Schild mit den drei weißen Pfeilen

In Deutschland gibt es viele Verkehrszeichen. So viele, dass man schon mal den Überblick verlieren kann. Eines der weniger bekannten Schilder zeigt drei weiße Pfeile und einen Strich. Wo es vorkommt und was es bedeutet, erfahrt ihr hier.