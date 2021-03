Innovativ zur Fahrerlaubnis

Seit dem 22. Februar sind Führerscheinprüfungen in Bayern wieder möglich. Auch für diejenigen, die bislang noch nicht mit dem Unterricht begonnen hatten, kann es wieder losgehen. Die Fahrschulen müssen sich an ein Schutz- und Hygienekonzept halten. Zudem besteht im Unterricht Maskenpflicht und im Fahrzeug der Fahrschule eine FFP2-Maskenpflicht.

Verkehrsakademie macht manches anders

Die VI Verkehrsinstitut Bayern GmbH und die Fahrschule Kolb setzen schon seit vielen Jahren auf zuverlässigen täglichen Abendunterricht in den großen Unterrichtsräumen in Kulmbach, auch ohne vorherige An- oder Abmeldung. Mit FFP2-Maske und trotz großzügigem Hygieneabstand können hier auch mehr als zehn Fahrschüler:innen zum Unterricht kommen. Seit einigen Wochen wird zusätzlich jeden Abend der Unterricht auch in einer separaten Online-Gruppe angeboten - so setzt man sich keinerlei gesundheitlichem Risiko aus, erspart sich die Fahrerei zum Unterricht und kann sogar in der Quarantäne mit dem Führerschein vorankommen.

Innovativ geht es auch in der Praxis weiter, denn den neuen Antrieben gehört die Zukunft. Die Fahrlehrer der Verkehrsakademie bilden die Fahranfänger bereits seit Mai 2020 hybrid auf reinen Elektro-Golfs und ergänzend mit dem klassischen Golf Diesel mit Schaltgetriebe aus. So ist der Fahrernachwuchs vom Start weg bestens vorbereitet auf die Mobilitätswende.

Online ist ein Gebot der Stunde! Deshalb verfügt das Verkehrsinstitut Bayern mittlerweile auch über die Genehmigung, Gefahrgutbeauftragte aller Verkehrsträger in reinen Online-Seminaren auszubilden.

Die Leitung und Übergabe von Verkehrsunternehmen ist nicht möglich, wenn der Verkehrsleiter nicht eine Sach- und Fachkundeprüfung vor der zuständigen IHK abgelegt hat. Da Corona schon oft genug wichtige unternehmerische Entscheidungen erschwert, hat sich das Verkehrsinstitut entschlossen, auch diese Lehrgänge sowohl online, als auch als Hybridschulungen anzubieten.

Für die wenigen Schulungen, die derzeit in Präsenzform angeboten werden können, wurde ein ausgefeiltes Hygienekonzept entwickelt und mehrfach ergänzt. Im Schulungszentrum "Am Goldenen Feld" wurden zuletzt sogar Umbaumaßnahmen vorgenommen, um den Platz in den Pausenbereichen weiter zu vergrößern und einen möglichst kontaktfreien Umgang zwischen unseren Beratern und Kunden zu ermöglichen. red