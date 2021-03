Gepflegt in den Frühling starten

Auch wenn uns dieser Winter keine lange Eiszeit beschert hat, mussten die Autos bei Wind und Wetter so einiges aushalten. Blinde Scheinwerfer, poröse Wischerblätter, zugesetzte Pollenfilter, Steinschläge in der Windschutzscheibe oder im Lack - so sollte man nicht in die wärmere Jahreszeit starten. Höchste Zeit für den Frühjahrscheck und den Reifenwechsel in der Werkstatt. Doch wer prüft was? Und welche Besonderheiten sollten E-Mobilisten beachten?

Was können Autofahrer selbst checken?

Zunächst sollte man sein Auto entrümpeln. Frostschutzmittel, Schneeketten, Decken, Handfeger - der Winterballast schluckt unnötig Kraftstoff und kommt ins Sommerquartier. Auch Dachboxen und Skiträger haben jetzt Pause. Ist der unnötige Ballast entfernt, muss die Nässe raus. Fußmatten aus dem Auto nehmen und Teppichböden mit Lüfter oder Zeitungspapier trockenlegen! Nicht vergessen: Alle Lüftungsschlitze im Motor- und Kofferraum müssen frei sein.

Vor der Wäsche kommt der Hochdruckreiniger zum Einsatz. Aber bitte mit Vorsicht und Abstand arbeiten - Alufelgen und Lack sind empfindlich. Die Radkästen vertragen mehr Power. Gebucht wird das volle Programm: Vor-, Haupt- und Unterbodenwäsche, Lackkonservierung und Unterbodenversiegelung. Die Motorwäsche ist später Sache der Werkstatt.

Nach der Wäsche geht es an die Lackpflege, doch vor der Politur sollte die Karosserie auf Lackschäden durch Streugut untersucht werden. Kleine Steinschläge lassen sich leicht mit einem passenden Lackstift austupfen. Bei größeren Abplatzungen oder wenn sich bereits Rost gebildet hat, hilft eine von vielen Werkstätten oder Spezialbetrieben angebotene Smart-Repair.

Und wie sieht es im Fahrzeuginneren aus? Reinliche Fahrer krempeln die Ärmel hoch und arbeiten sich durchs Auto: Cockpit entstauben, Teppiche und Polster saugen, Scheiben mit Glasreiniger und Küchenrolle innen und außen putzen. Jetzt noch alle Mängel an Lack, Glas, Leuchten und Scheibenwischern notieren und ab damit zum Technik-Check in die Werkstatt.

Den Werkstatt-Check erledigen die Profis

Beim Rundgang ums Auto machen sich die Profis selbst ein Bild. Was ist defekt? Was muss nachgebessert werden? Auf der Hebebühne ist der Blick frei auf Bremsen, Unterboden, Achsen, Auspuff und Stoßdämpfer. Bei dieser Gelegenheit lassen sich auch Schäden am Unterboden beheben.

Die Kfz-Profis tauschen Winter- gegen Sommerreifen, achten dabei auf Schäden, Alter und ausreichend Profil - drei Millimeter sollten es mindestens sein - und wuchten die Pneus vor der Montage aus. Zum Schluss wird ihnen die notwendige Dosis Luft verabreicht. Pneus mit indirektem RDKS benötigen ein Reset.

Klima ist das Thema des Sommers. Funktioniert die Klimaanlage? Hat sie eventuell ein Leck? Alle zwei Jahre empfiehlt die Werkstatt eine Wartung. Und auch wenn es im Auto nicht müffelt: Pollen- oder Aktivkohlefilter sollten besonders bei Allergikern im Auto jährlich ausgetauscht werden. Die kleinen Plagegeister fliegen mittlerweile das ganze Jahr. Anschließend füllen die Profis Motoröl, Kühl- und Bremsflüssigkeit wieder auf. Und in die Scheibenwaschanlage kommt jetzt der Sommerreiniger im Kampf gegen Insekten, Baumharz und Co.

Auch E-Autos brauchen Wartung und Pflege

Elektro-Fahrzeuge sind im Vergleich zu Benzinern und Diesel weniger wartungsintensiv: Keine Abgasanlage, keine Zündkerzen, kein Ölfilter, keine Keil- und Zahnriemen, kein Kühler, weniger Verschleißteile und Betriebsstoffe. Geruhsam zurücklehnen können sich E-Mobilisten deshalb nicht. Auch Stromer brauchen intakte Leuchten und Klimaanlagen, funktionierende Bremsen und Wischer, Lack- und Unterbodenpflege, glasklare Scheiben und rollsichere Reifen.

Obwohl die Batterie der Elektroautos eigentlich wartungsfrei ist, sollte der Fachmann trotzdem einen Blick darauf werfen. Die Werkstatt kann detailliert Auskunft über den allgemeinen und den Ladezustand geben und einem frühzeitigem Aus somit vorbeugen.

Große Aufmerksamkeit gilt auch den Reifen. Aufgrund des höheren Gewichtes der Fahrzeuge und des damit einhergehenden größeren Rollwiderstandes verschleißen sie schneller als die Pneus von Benzin- und Diesel-Autos. Neben dem kritischen Check benötigen sie deshalb auch mehr Luftdruck - je nach Fahrzeugtyp in der Regel 0,5 bar.

Jürgen Scheibe