Der Winter hat uns fest im Griff und auch in Franken liegt der erste Schnee. Während manche vom Winter Wonderland schwärmen, monieren andere das leidige Eiskratzen am Morgen.

Vor allem Autobesitzer ohne Garage kennen das Problem: Man geht am Morgen aus dem Haus, hat es ohnehin schon eilig, um zur Arbeit zu kommen und dann darf man erst einmal die Windschutzscheibe vom Eis befreien. Wie das am schnellsten und effektivsten geht, verraten wir dir hier.

Vereiste Windschutzscheibe: Mit Essig wird sie ganz schnell sauber

Besonders effektiv soll Essig gegen das Eis helfen, verrät das Nachrichtenportal Focus. Drei Teile Essig, ein Teil Wasser lautet hierbei das Rezept für das Wundermittel. Das Gemisch einfach in eine Sprühflasche füllen und damit gründlich die Scheiben einsprühen.

Schon nach 30 Sekunden sollte das Eis so weit angetaut sein, dass du es mit einem Eiskratzer mühelos von der Scheiben schieben kannst, ohne lange kratzen zu müssen.

Und nicht nur, wenn die Scheibe schon vereist ist, kann Essig helfen. Wenn du das Gemisch bereits am Vorabend auf die Scheibe sprühst, kann das helfen, vereiste Scheiben ganz zu vermeiden und dir so am Morgen Zeit ersparen.

Auch das Enteisen mit lauwarmem Wasser hat sich bewährt. Dazu einfach eine Flasche mit lauwarmem Wasser füllen, losen Schnee von der Scheibe entfernen und das Wasser über das Eis schütten. Vorsicht: Das Wasser darf wirklich nur lauwarm sein - keinesfalls heiß! Der hohe Temperaturunterschied könnte die Scheibe reißen lassen.

Du solltest auf keinen Fall den Motor im Stand warmlaufen lassen und die Heizung einschalten - das kann nämlich ganz schnell zu einem Bußgeld führen und schadet außerdem der Umwelt.

Auch eine Wärmflasche auf dem Armaturenbrett kann helfen, die Scheiben schneller zu enteisen, verrät Carglass.

Um vereisten Scheiben von vornherein vorzubeugen, kannst du deine Windschutzscheibe ganz einfach abdecken*.

