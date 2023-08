Gelber Schal am Motorrad: Weißt du, was hinter dem Zeichen steckt?

In der Welt der Motorradfahrer*innen gibt es viele Symbole. Zum Beispiel den berühmten Bikergruß oder auch den gelben Schal.

Davon hast du noch nie gehört? Dann bist du nicht allein. Viele wissen nicht, was es zu bedeuten hat. Kurz und knapp: Der gelbe Schal ist ein Symbol für Sicherheit. Aber was hat das mit Motorradfahrern zu tun? Und was genau hat es zu bedeuten, wenn ein gelber Schal um den Lenker eines Motorrads gebunden ist?

Gelber Schal: Ein Symbol für Sicherheit und Einheit

Seit ungefähr 1956 ist der gelbe Schal in der Motorradwelt bereits ein Begriff. Laut der Historie des Bundesverband der Motorradfahrer wurde der Schal mit dem Gedanken entworfen, ein Zeichen für Gleichgesinnte zu haben und Hilfe bei Pannen herbeiholen zu können. Heißt also: Wenn du einen gelben Schal am Lenker eines Motorrads siehst, braucht der Biker oder die Bikerin wahrscheinlich Hilfe. Womöglich handelt es sich um eine Panne oder andere Unterstützung wird benötigt. In jedem Fall ist es ratsam, erst einmal anzuhalten und versuchen, zu helfen.

Auf der ganzen Welt hat sich der gelbe Schal als Zeichen etabliert. Aus dem Ursprungsgedanken, mehr Aufmerksamkeit in Notsituationen zu schaffen, ist längst ein allgemeines Sicherheitssymbol geworden. Mittlerweile steht der Schal auch durch die auffällige Farbe für Sichtbarkeit und gilt als Warnung. Mit seiner Hilfe sollen etwa (Motorrad-)Unfälle vermieden werden. Gelb ist eine auffällige Farbe. Durch einen gelben Schal am Lenker erhöhen Motorradfahrer*innen ihre eigene Sichtbarkeit, besonders wenn es draußen dunkel oder das Wetter schlecht ist.

Der Schal symbolisiert aber auch ganz grundsätzlich Solidarität. Sowohl untereinander, als Erkennung weiterer Motorrad-Enthusiasten, als auch gegenüber anderen. Deshalb wird der gelbe Schal auch bei Charity-Veranstaltungen oder Motorradrallyes eingesetzt.

Trotz der vielen möglichen Bedeutungen: Den gelben Schal sieht man heute nicht mehr allzu oft an Motorradlenkern baumeln. Doch es ist auf jeden Fall hilfreich, seine Bedeutung zu kennen - für den Fall, dass dir doch mal einer im Straßenverkehr (oder sonstwo) begegnet.

