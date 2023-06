Garantie fürs Motorrad: So lange gilt sie

Was ist der Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung?

Die Temperaturen werden wärmer und Motorradfans freuen sich über Ausflüge auf ihrem Bike. Doch dann plötzlich der große Schock: Das Motorrad funktioniert nicht richtig und weist Mängel auf, dabei ist es doch noch gar nicht so alt. Was jetzt zu tun ist und welche Ansprüche auf Reparaturen oder Austausch der kaputten Teile du hast, haben wir für dich recherchiert.

Was ist der Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung?

Bei der Gewährleistung hast du einen gesetzlichen Anspruch gegenüber deinem Verkäufer, bei dem du dein Motorrad gekauft hast. Bei Motorrädern beträgt dieser Anspruch zwei Jahre und beginnt ab der Übergabe des Fahrzeugs. Du hast Gewährleistungsansprüche auf die Reparatur oder die Behebung der Mängel, die nachweislich bereits bei deinem Kauf bestanden haben. Du kannst dein Motorrad nicht bei einem anderen Händler reparieren lassen, auch wenn er die gleiche Marke verkauft. Als Privatperson musst du ab dem 12. Monat jedoch nachweisen, dass der Mangel bereits bei der Übergabe bestanden hat.

Die Garantie ist eine freiwillige Zusage oder Versprechen von dem Garantiegeber, meist dem Hersteller deines Motorrades, auf bestimmte Teile oder Leistungen für eine bestimmte Zeit ab dem Kauf. Du solltest dir deshalb vor jedem Kauf die Garantiebedingungen genau durchlesen. Die Hersteller von Motorrädern geben meistens auf den Motor, die elektrische Anlage oder das Getriebe Garantie. Verschleißteile sind meistens nicht inbegriffen.

Viele Hersteller bleiben bei der Garantie im Zeitrahmen der Gewährleistung und nur wenige erhöhen die Garantiezeit auf vier Jahre. Ab diesem Jahr bietet Kawasaki auf jedes Motorrad 4 Jahre Garantie an. BMW bietet beispielsweise drei Jahre Garantie an. Harley-Davidson bietet auf alle Modelle ab dem Jahr 2018 eine Garantielaufzeit von 4 Jahren an. Sogar für gebrauchte Modelle gibt es Garantie, wenn sie bei einem Harley-Davidson Händler gekauft wurden.

Vorschaubild: © pixabay.com