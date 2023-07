Führerschein-Änderung - Diese Fahrerlaubnis erlischt bei Fahrern ab 50

Früher war der Führerschein unbegrenzt gültig. Egal, wie alt man auf dem Bild war, es spielte keine Rolle. Inzwischen werden sowohl der alte "graue Lappen" als auch der rosa Nachfolger immer seltener, da man diese gegen das Scheckkartenformat austauschen muss. Damit wird auch die Dauer der Gültigkeit begrenzt. Doch es gibt Änderungen für Führerscheininhaber ab 50, die du beachten musst, um nicht auf einmal wegen Fahren ohne gültiger Fahrerlaubnis belangt zu werden.

Für wen gilt die Führerschein-Umtauschpflicht?

Vor allem die älteren Semester hatten ihn: den grauen "Lappen". Unhandlich, mit der Zeit unansehnlich und meistens mit einem Bild aus jungen Jahren versehen. Später wurde er Rosa und etwas kleiner, aber auch dieser war in der Dauer unbegrenzt gültig. Inzwischen gibt es ihn nur noch im Scheckkartenformat, mit einem biometrischen Passbild und in der Dauer auf 15 Jahre beschränkt. Nach und nach müssen alle Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, umgetauscht werden. Als Begründung wird angeführt, dass alle in der EU ausgestellten Führerscheine ein einheitliches und fälschungssicheres Muster aufweisen sollen.

Der Umtausch wird in Deutschland nach gestaffelten Fristen umgesetzt. Damit sollen lange Wartezeiten und eine Überlastung der Behörden vermieden werden. Als letzter Stichtag wurde der 19. Januar 2033 festgelegt, aber je nach Geburts- und Ausstellungsjahr muss der Tausch früher erfolgen. Bei Führerscheinen mit dem Ausstellungsdatum bis zum 31. Januar 1998 ist das Geburtsjahr ausschlaggebend.

Vor 1953 : Umtausch bis 19. Januar 2033

: Umtausch bis 19. Januar 2033 1953 bis 1958 : Umtausch bis 19. Januar 2022

: Umtausch bis 19. Januar 2022 1959 bis 1964 : Umtausch bis 19. Januar 2023

: Umtausch bis 19. Januar 2023 1965 bis 1970 : Umtausch bis 19. Januar 2024

: Umtausch bis 19. Januar 2024 1971 oder später: Umtausch bis 19. Januar 2025

Bei einem Ausstellungsdatum ab dem 1. Januar 1999 gilt das Ausstellungsjahr des Führerscheins.

1999 bis 2001 : Umtausch bis 19. Januar 2026

: Umtausch bis 19. Januar 2026 2002 bis 2004 : Umtausch bis 19. Januar 2027

: Umtausch bis 19. Januar 2027 2005 bis 2007 : Umtausch bis 19. Januar 2028

: Umtausch bis 19. Januar 2028 2008 : Umtausch bis 19. Januar 2029

: Umtausch bis 19. Januar 2029 2009 : Umtausch bis 19. Januar 2030

: Umtausch bis 19. Januar 2030 2010 : Umtausch bis 19. Januar 2031

: Umtausch bis 19. Januar 2031 2011 : Umtausch bis 19. Januar 2032

: Umtausch bis 19. Januar 2032 2012 bis 18. Januar 2013: Umtausch bis 19. Januar 2033

Achtung: Nach dem Stichtag werden alle noch nicht umgetauschte Führerscheine ungültig. Außerdem musst du selbst aktiv werden, ein Anschreiben als Erinnerung wird nicht übersandt.

Welche weiteren Regelungen gibt es?

Wichtig zu wissen: Für alle Führerscheine, die ab dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, gilt, dass sie nur noch 15 Jahre gültig sind, danach müssen sie wieder erneuert werden. Und das gilt auch für die umgetauschten Führerscheine. Wer also 2023 den Führerschein erwirbt oder ihn umtauscht, muss dies 2038 erneut vornehmen. Eine erneute Fahrprüfung ist nicht fällig. Dies gilt auch für Motorradführerscheine. Mit der Befristung sollen Fälschungen erschwert werden, da Passfoto und Personendaten regelmäßig aktualisiert werden. Der Umtausch wird bei der Fahrerlaubnisbehörde des aktuellen Wohnsitzes vorgenommen.

Für den Umtausch benötigst du:

einen gültigen Personalausweis oder Reisepass

oder Reisepass ein biometrisches Passfoto

den aktuellen Führerschein

eine Gebühr von rund 25 Euro

Bei Ausstellung an einem anderen Ort benötigst du zusätzlich eine Karteikartenabschrift der ausstellenden Behörde, die du per Post, telefonisch oder, wenn die Digitalisierung dort Einzug gehalten hat, auch online beantragen kannst.

Beim Umtausch solltest du darauf achten, dass alle eingetragenen Fahrerlaubnisklassen auch so übertragen worden sind. Dies ist vor allem wichtig, wenn du regelmäßig einen PKW-Anhänger bewegst, diese Fahrerlaubnis muss eingetragen sein.

Du bist über 50 – was passiert jetzt?

Um die Änderungen nachvollziehen zu können, musst du den Unterschied zwischen Führerschein und Fahrerlaubnis kennen. Der Führerschein ist nur das Dokument, das du besitzt. In diesem Dokument ist dann die jeweilige Fahrerlaubnis eingetragen. Wenn du also den Führerschein verlierst, bist du weiterhin in Besitz der Fahrerlaubnis, dir wird nur die Urkunde entzogen. Einen gravierenden Unterschied gibt es noch bei der Rechtsprechung: Fahren ohne Führerschein ist eine Ordnungswidrigkeit, also wenn du ihn zu Hause vergessen hast. Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis hingegen ist eine Straftat.

Um diese Fahrerlaubnis dreht es sich bei den über 50-Jährigen. Nach dem Umtausch dürfen sie laut Ruhr24 zwar weiterhin die Klassen B, BE, C1, C1E, AM und L fahren, daran ändert sich nichts. Eine genaue Auflistung findest du hier. Weiterhin dürfen sie auch Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von bis zu 7,5 Tonnen nutzen. Die Änderung für Menschen ab 50 betrifft laut ADAC die sogenannten Großraumfahrzeuge, also Gespanne von 12 bis zu 18,75 Tonnen, wenn das Zugfahrzeug ein zulässiges maximales Gesamtgewicht hat. Diese Gespanne durften mit der alten Führerscheinklasse 3 ohne jegliche Einschränkung gefahren werden. Im "neuen" Führerschein wurde dies mit der Schlüsselziffer 79 eingetragen. Will der Führerscheininhaber dies ab seinem 50. Lebensjahr weiterhin nutzen, unterliegt er allerdings den Einschränkungen der LKW-Klasse.

Konkret bedeutet das: Wenn du diese Klasse weiterhin nutzen willst, musst du beim Umtausch darauf achten, dass die Schlüsselziffer 79 aktiviert wird. Überschreitest du die 50, so ist eine ärztliche Bescheinigung notwendig. Außerdem ist die Befristung der Gültigkeit hier auf fünf Jahre beschränkt.

Fazit: Schon vor dem Führerschein-Umtausch informieren und Schlüsselziffern aktivieren

Ob der Umtausch generell sinnvoll ist, das sei dahingestellt. Beim Umtausch musst du allerdings auf einige Dinge achten, um nicht auf einmal ungewollt und unbewusst in Schwierigkeiten zu geraten. Dazu gehört, dass du dich im Vorfeld mit den Klassen und auch Schlüsselzahlen auseinandersetzen musst. Ob du wirklich die Klasse CE mit der Schlüsselzahl 79 nutzen willst, kannst nur du selbst entscheiden. Ebenso fraglich bleibt, ob diese Regelung zur Verkehrssicherheit beiträgt.

