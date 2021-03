Fahrschulen dürfen wieder öffnen

Die Ausnahmesituation durch die Corona-Pandemie wirkt sich weiterhin auf Fahrschüler sowie Fristen beim Fahrerlaubniserwerb aus. Seit 8. März dürfen bundesweit alle Fahrschulen mit entsprechendem Hygienekonzept wieder öffnen. In Fahrschulen und beim praktischen Fahrschulunterricht besteht allerdings Maskenpflicht, so heißt es in einer Pressemitteilung des ADACs.

Nachdem die Fahrerlaubnisprüfungen bundesweit im ersten Lockdown fast vollständig eingestellt worden waren, können die theoretische und praktische Führerscheinprüfung wieder überall absolviert werden. Da dies letztlich von der jeweiligen Länderverordnung abhängt und mit Änderungen jederzeit gerechnet werden muss, ist es sinnvoll, die eigene Fahrschule vor Ort zu kontaktieren, ob die Prüfungen wie geplant stattfinden können. Es kann hier aufgrund der langen Schließungen zu Verzögerungen kommen.

Fristverlängerung für Fahrschüler

Gemäß § 18 Abs. 2 der Fahrerlaubnisverordnung (FeV) muss innerhalb eines Jahres nach Bestehen der Theorieprüfung auch die praktische Prüfung absolviert werden. Andernfalls verliert die theoretische Prüfung ihre Gültigkeit und muss wiederholt werden. Im Zuge der Corona-Krise sollte 2020 diese Frist um ein halbes Jahr verlängert werden.

Im Ergebnis haben sich die Länder nicht auf eine einheitliche Fristverlängerung geeinigt. Die Länder treffen, in Absprache mit den Prüfstellen, ihre eigenen bundeslandspezifischen Regelungen. Ob die Frist in Ihrem Bundesland um ein halbes Jahr verlängert wurde - weil zum Beispiel die Fahrschulen geschlossen und zwischenzeitlich keine Prüfungen abgelegt werden konnten - erfahren Sie bei Ihrer örtlichen Fahrerlaubnisbehörde oder dem jeweiligen Landesverkehrsministerium. red