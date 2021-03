Erfolgsgeschichte mit Blaulichtern

Pandemiebedingt müssen die geplanten Feierlichkeiten leider ausfallen und stattdessen hat sich die Firmenleitung dazu entschlossen, dem Rotary Hilfswerk Forchheim e.V. eine Spende für wohltätige Zwecke in Höhe von 1500 Euro zukommen zu lassen, die vom Rotary Club Forchheim für verschiedene regionale und überregionale soziale Projekte verwendet wird. Der jährliche Adventskalender "Weihnachtsfreude" des Rotary Clubs ist bereits seit Jahren fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit und wird vom Unternehmen in großer Stückzahl an Mitarbeiter und Kunden verschenkt.

Die Erfolgsgeschichte

2006 in Baiersdorf von Andreas Merkel und Ralf Meisner gegründet, hat das Unternehmen eine rasante Entwicklung hinter sich, die in der Branche ihresgleichen sucht. Nachdem bereits 2008 ein Anbau in Baiersdorf errichtet wurde, erwies sich dieser auch wieder schnell als zu klein. Über einen zufälligen Kontakt mit dem SBM der Feuerwehr Forchheim, Werner Horsch, seinerzeit Fahrer des damaligen OB Franz Stumpf, wurde die Verbindung zur Stadt Forchheim hergestellt und unter Einsatz des ehemaligen Wirtschaftsförderers Heinz Schwab konnte kurzfristig Ende 2010 ein Grundstück im Gewerbegebiet Pfaffensee erworben werden, das ideale Erweiterungsbedingungen bot. Im Jahr 2016 erfolgte dann bereits der Anbau einer weiteren über 1000 Quadratmeter großen Produktionshalle an das bestehende Gebäude, so dass heute ca. 2500 Quadratmeter Büro und Produktionsfläche zur Verfügung stehen. Die Belegschaft wuchs innerhalb der 15 Jahre von den zwei Inhabern, die das Unternehmen im ersten Jahr alleine betrieben, auf mittlerweile knapp 40 Mitarbeiter an und ein Ende ist nicht in Sicht.

Der leistungsstarke Service

Die Firma Compoint Fahrzeugbau ist spezialisiert auf den schlüsselfertigen Ausbau von Sonderfahrzeugen für Feuerwehren, Polizei und Rettungsdienste und ist bundesweit für Kommunen, Bundes- und Landesbehörden tätig. Serienfahrzeuge aller Art werden zu hochwertigen Einsatzfahrzeugen umgebaut und dabei mit Sondersignalanlagen, Funktechnik, Inneneinrichtung und IT-Systemen ausgestattet und im Kundendesign beschriftet. Das Unternehmen hat mittlerweile eine eigene Schreinerei, eine Schlosserei, eine Konstruktionsabteilung, eine Abteilung für Funktechnik und eine Abteilung für die Beschriftung der Fahrzeuge und kann so alle notwendigen Gewerke selbst bedienen, was in der Branche fast ein Alleinstellungsmerkmal ist.

Von der ersten Beratung und Beschaffung der Fahrgestelle bis zur Übergabe der fertigen Fahrzeuge mit umfangreichen technischen Schulungen für die Nutzer ist somit die gesamte Wertschöpfungskette mit kurzen Wegen innerhalb des Unternehmens integriert und wird vorrangig mit regionalen Zulieferern getätigt. Mehr als 1000 Sonderfahrzeuge wurden so in den letzten Jahren an die Kunden in ganz Deutschland und im deutschsprachigen Ausland ausgeliefert und leisten tagtäglich wertvolle Dienste zum Wohl des Bevölkerungsschutzes, aktuell verlassen 150 bis 180 Fahrzeuge im Jahr die Forchheimer Produktion.

In 2020 wurde das Unternehmen erst von Focus Business zu einem der 500 schnellstwachsenden Unternehmen in Deutschland gekürt und ausgezeichnet, ist offizieller Partner aller namhaften Fahrzeughersteller und nach ISO9001 zertifiziert.

Gutes tun für die Gesellschaft

Ein Großteil der Mitarbeiter engagiert sich in der Freizeit ehrenamtlich bei Feuerwehren und im Katastrophenschutz in der Region und wird für Einsätze und Lehrgänge jederzeit vom Unternehmen freigestellt, so dass genug Einsatzkräfte bei Notfällen zur Verfügung stehen.

Gerade erst konnte Compoint Fahrzeugbau sich zwei Millionenaufträge sichern - einmal mit dem Bau von speziellen Einsatzleitfahrzeugen für das Land Sachsen-Anhalt, das damit alle Landkreise ausstattet und mit der Lieferung von 76 neuen Fahrzeuge für den Katastrophenschutz in Bayern, welche das Bayerische Innenministerium 2021 in Auftrag gegeben hat und die in den nächsten drei Jahren ausgeliefert werden.

Trotz Corona ist das Unternehmen auch in 2020 kräftig gewachsen, der Umsatz hat sich in den letzten drei Jahren verdoppelt und die Auslastung der Produktion beträgt mittlerweile zwei Jahre im Voraus, was in der aktuellen Zeit sicher bemerkenswert ist und den Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz und Compoint Fahrzeugbau eine aussichtsreiche Zukunft sichert. Wenn es die pandemiebedingte Lage zulässt, soll in 2022 wieder eine große Hausmesse stattfinden, die 2020 abgesagt wurde und auch 2021 leider ausfallen muss, in der Vergangenheit aber über 1500 Besucher aus dem ganzen Bundesgebiet nach Forchheim gelockt hat.

Fachkräfte und Azubis gesucht

Aktuell sucht Compoint Fahrzeugbau nach weiteren Fachkräften und Auszubildenden, um der steigenden Nachfrage nach den Produkten "made in Forchheim" gerecht zu werden. Bei Interesse an info@compoint-fahrzeugbau.de schreiben. Das Unternehmensmotto "100% Compoint!" steht auch in Zukunft für Qualität und Einzigartigkeit.red