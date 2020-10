Digitaler, schöner und schneller

Der Umwelt und der Gesundheit zuliebe wird das Fahrradfahren in Deutschland immer beliebter. Eine Studie des Zweirad-Industrie-Verbandes (ZIV) aus dem Jahre 2020 verdeutlicht dabei den stetigen Anstieg des Fahrradbestandes der letzten Jahre. Während es im Jahr 2005 noch 67 Millionen Fahrräder waren, lag der Bestand im Jahr 2019 bereits bei 75 Millionen Stück. In den Zahlen enthalten ist auch der Absatz von Elektro-Fahrrädern, der zum Großteil für den Boom der letzten Jahre verantwortlich ist. Im Elektrosegment haben sich die Bestandszahlen von 2013 bis 2019 von 1,6 Millionen auf 5,2 Millionen gesteigert. Somit hat sich die Anzahl innerhalb von sechs Jahren mehr als verdreifacht (ZIV; März 2020). E-Bikes liegen demnach voll im Trend, zusätzlich gibt es viele weitere Neuheiten rund um das Thema Fahrrad, die niemand verpassen sollte.

Fahrräder mit Elektroantrieb: Pedelecs boomen

E-Bikes sind im Jahre 2020 voll im Trend. Dabei sind die Pedelecs (Pedal Electric Cycle) die beliebteste Art der E-Bikes. Laut einer aktuellen Umfrage von ZIV würden 36 Prozent der Befragten ein Pedelec unter den E-Fahrradtypen bevorzugen. Der Fahrer eines Pedelecs wird durch einen Elektromotor bis maximal 250 Watt unterstützt. Dabei wirkt die Unterstützung nur, wenn der Fahrer in die Pedale tritt und bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h. Aufgrund der Steigung des Fahrradweges kann der Wirkungsgrad variieren.

Neben der klassischen Variante gibt es jedoch noch schnellere Pedelecs, die sogenannte S-Klasse (Schweizer-Klasse) mit einem Motor bis zu 500 Watt. Aufgrund des leistungsstarken Motors bedarf die S-Klasse jedoch einer Betriebserlaubnis sowie eines Versicherungszeichens. Grundlegend geht der Trend bei den E-Bikes hin zu immer kleineren und unscheinbareren Motoren.

Digitale Features werden immer wichtiger

Die Fahrradbranche ist von Dynamik geprägt und stets werden digitale Features auf den Markt gebracht. Dabei reichen die Neuheiten von Displays am Lenker, einem integrierten GPS-Chip, der per Google Maps navigiert bis hin zu einer Einbuchtung im Oberrohr des Fahrrads, in der das Smartphone platziert werden kann. Ein besonderes Highlight ist ein integrierter Abstandsmesser, der den Fahrer warnt, sobald er sich im toten Winkel befindet. Der Fahrer wird im Gefahrfall bei Spurwechsel durch Vibration des Lenkers rechtzeitig alarmiert. Diebstahlschutz sowie automatische Notrufe zählen mittlerweile übrigens schon zu den Standards.

Trekking-Räder sind besonders beliebt

Am absatzstärksten der herkömmlichen Fahrradtypen sind laut ZIV-Studie die Trekking-Räder, dicht gefolgt von City- und Urbanrädern. Trekking-Fahrräder sind herkömmliche Fahrräder, welche über eine Vollausstattung verfügen und für Fahrten im leichten Gelände geeignet sind. In der Regel haben sie eine 28-Zoll-Bereifung und damit breitere Reifen als Rennräder. Dadurch sind sie auch bestens als Freizeit- und Alltagsrad geeignet. Vorteilhaft ist zudem die meist vollständige Straßenausstattung inklusive Licht, Gepäckträger und Schutzbleche.

Nostalgie pur mit dem City-Rad

Auf alt getrimmte Fahrräder in neuem Design: Fahrrad-Designs, die vor Jahren modern waren, sind heutzutage wieder aktuell. Insbesondere City-Räder greifen immer häufiger nostalgische Trends auf. Ob amerikanische Cruiser-Bikes, die an die 60er Jahre erinnern oder pastellfarbene Holland-Räder - moderne Bikes im Retro-Look sind auf den Radwegen gerne gesehen.

Gefragtes und nützliches Equipment

Egal für welches Fahrrad man sich letztendlich entscheidet: Trendiges und nützliches Zusatzequipment findet an jedem Rad einen Platz. Für jede Art von Aktivität, die man plant, gibt es dieses Jahr eine vielfältige Auswahl. Für alle aktiven Urlauber und Langstreckenradler bieten sich neue Lenker- oder Gepäckträgertaschen an, welche wasserdicht oder mit LED-Streifen versehen sind, falls man im Dunkeln noch unterwegs sein sollte. Hierbei ist es sinnvoll, auf eine ausreichende Größe zu achten, damit man auch genug Proviant auf die Radtour mitnehmen kann. Wer länger unterwegs ist, sollte sich zudem entsprechend kleiden. Eine Radlerhose ist nicht nur praktisch, sondern im Jahr 2020 in der Modebranche voll im Trend.

In puncto Helm hat sich im Laufe der Zeit viel getan. Inzwischen gibt es Helme mit mehreren Ringsegmenten, die sich ineinander versenken lassen und so den Helm etwa in der Hälfte halbieren. Das hat den Vorteil, dass er deutlich leichter verstaut werden kann. Neu entwickelte Belüftungssysteme sorgen außerdem dafür, dass man auch während einer Radtour im Sommer stets einen kühlen Kopf bewahrt.

Vielversprechende Neuheiten machen somit das Radfahren vielleicht auch für die Menschen attraktiv, die bisher das Rad nur selten als Mobilitätsalternative genutzt haben.

Preise

Beim Kauf eines E-Bikes muss man grundlegend mit einem Einstiegspreis von circa 2000 Euro rechnen. Nach oben hin sind den Preisen von Elektrorädern keine Grenzen gesetzt.