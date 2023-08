Es gibt Situationen im Straßenverkehr, die selbst die erfahrensten Autofahrer*innen verunsichern. Dazu gehört auch das korrekte Überholen von Bussen an Bushaltestellen. Unabhängig davon, wie lange die erfolgreiche Führerscheinprüfung zurückliegt, bestehen diesbezüglich oft Unsicherheiten.

Schrittgeschwindigkeit oder Überholverbot? Welche Rolle spielen Warnblickanlagen und was ist sonst noch zu beachten? Wir erklären dir, wie du Busse sicher und fehlerfrei überholst.

Unsicherheiten im Straßenverkehr: Gelten für das Überholen von haltenden Bussen andere Regeln?

Auch auf der Social-Media-Plattform Jodel sorgt das korrekte Überholen von Bussen an Haltestellen aktuell für Wirbel. "Bin ich ganz dumm oder gelten hier für Busfahrer scheinbar andere Vorfahrtsregeln als für alle andern?", schreibt hier ein User aus Kaiserslautern. Er sei bereits mehrfach von einem Bus, der aus der Haltebucht herausfährt, in den Gegenverkehr gedrängt worden.

Unter den Nutzer*innen hat er damit eine heftige Diskussion darüber ausgelöst, wie man sich in so einer Situation richtig verhält. Während die einen ihm zustimmen und den Busfahrer*innen gefährliche Fahrmanöver vorwerfen, suchen andere den Fehler beim Erststeller des Beitrags.

So erinnern sie daran, dass Busse Vorfahrt hätten und bei eingeschaltetem Warnlicht nicht überholt werden dürften. Doch wer hat in dieser Diskussion recht? Welche Regeln gelten wirklich für das Überholen von Bussen an Haltestellen?

Haltende Busse überholen: So machst du alles richtig

Das Überholen haltender Busse ist im Paragraf 20 der Straßenverkehrsordnung geregelt. Darin heißt es im ersten Abschnitt: "An Omnibussen des Linienverkehrs, an Straßenbahnen und an gekennzeichneten Schulbussen, die an Haltestellen halten, darf, auch im Gegenverkehr, nur vorsichtig vorbeigefahren werden." Somit ist in allen Fällen Vorsicht geboten.

Sobald Fahrgäste ein- oder aussteigen, darf nur in Schrittgeschwindigkeit überholt werden. Zudem dürfen sie bei diesem Vorgang nicht durch andere Verkehrsteilnehmer behindert werden. Besondere Regeln gelten auch bei eingeschaltetem Warnblinklicht. So dürfen fahrende Busse, die sich einer Haltestelle nähern und das Warnblinklicht eingeschaltet haben, nicht überholt werden.

Haltende Busse mit eingeschaltetem Warnblinklicht dürfen dagegen überholt werden. Erlaubt ist dies jedoch nur in Schrittgeschwindigkeit und in einem Abstand, der eine Gefährdung der Fahrgäste ausschließt. Auch im Gegenverkehr muss Schritttempo gefahren werden. Wenn ein sicheres Überholen nicht möglich ist, sind Verkehrsteilnehmer*innen verpflichtet zu warten. Auch muss Bussen im Linienverkehr und Schulbussen das Abfahren von gekennzeichneten Haltestellen immer ermöglicht werden.