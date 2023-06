Blitzer-Warn-Apps und Co.: Diese Strafen drohen Autofahrern

Attacken gegen Blitzer

Seit 1959 ärgern Radarfallen deutschen Rasende. Am 15. Februar zerrten zwei Polizeibeamte an einer Straße zwischen Düsseldorf und Ratingen zwei große Kästen aus ihrem Transporter. Es war ein schwarzer Tag für alle deutschen Schnellfahrenden - denn damit begann das Zeitalter der Radarfallen. Inzwischen sind 4.500 im Einsatz. Aber die Autofahrenden wehren sich - manchmal mit rechtlich nicht ganz einwandfreien Mitteln.

Blitzer erregen die Gemüter der Autofahrenden. Klar, die ein oder andere Radarfalle ist schon mal fies platziert. Doch an vielen Stellen sind Tempolimits wichtig für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden – speziell etwa vor Schulen oder Kindergärten. Und dort stehen Blitzer sicherlich auch zurecht.

Dennoch entwickeln manche Mitmenschen einen regelrechten Hass auf Radarfallen: So haben beispielsweise in Ratingen in Nordrhein-Westfalen Unbekannte einen Blitzer mit Benzin übergossen und angezündet, das berichtet 24auto.de

Das Nachrichtenportal hat noch weitere Fälle gesammelt. Dabei gehört das Umtreten einer Radarfalle, wie in Essen passiert, noch zu den harmloseren Vorfällen. Ein Mercedes-Fahrer in Sachsen packte das Messgerät der Beamten einfach in seinen Wagen und raste damit davon. Pech für ihn, das er vorher geblitzt worden war. Und auf der A4 sprengte ein Unbekannter einen Blitzer-Anhänger in die Luft. Die Münchner Polizei blitzte sage und schreibe 85-mal einen Autofahrer mit einer satten Geschwindigkeitsübertretung - und zwar innerhalb eines Monats.

Schneller fahren als vorgeschrieben – aber vor einer Radarkontrolle runterbremsen. Das praktizieren viele Autofahrer*innen. Deshalb setzen 9 von 10 (89 Prozent) von ihnen, alles daran, um sich über Radarfallen zu informieren. Manches ist zwar verboten, kommt aber trotzdem zum Einsatz. Das sind Ergebnisse einer Umfrage von Bitkom. Die aktive Nutzung von Radar-Warnern ist in Deutschland verboten. Die Bitkom-Umfrage zeigt aber: Vielen Autofahrenden ist das ziemlich egal. Um einem Strafzettel wegen einer Geschwindigkeitsübertretung zu entgehen, nehmen es viele Deutsche offenbar mit dem Gesetz nicht ganz so genau.

Auch das Smartphone kann dich vor Blitzern warnen. Pixabay (Symbolbild)

Einige Automodelle auf dem Markt haben schon ab Werk einen Radarfallenschutz eingebaut. Die Navi-Software macht es möglich. Die Hersteller, die Warnsysteme anbieten, sichern sich hier natürlich ab. Die Autofahrenden sind über das Infotainment-Menü zur Gesetzeslage informiert und müssen der Nutzung – auf eigene Gefahr – zustimmen. Erst dann ist der Warnservice aktiviert. Ein Radarwarner ist aber ebenso als mobiler Service denkbar. In diesen Fällen sind es das Smartphone und mobile Geräte, die vor Blitzern warnen. Hierzulande sind während der Fahrt nur allgemeine Informationen über Radarkontrollen erlaubt. Deshalb hören 70 Prozent der Autofahrer*innen zumindest hin und wieder entsprechende Infos im Radio.

Technische Möglichkeiten, die den Standort des Fahrzeugs nutzen und ortsbezogen vor stationären oder mobilen Blitzern warnen, sind dagegen laut Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)verboten. Das Verbot zur Verwendung von Radarwarnern ist in der StVO im § 23 Absatz 1c festgeschrieben: "Wer ein Fahrzeug führt, darf ein technisches Gerät nicht betreiben oder betriebsbereit mitführen, das dafür bestimmt ist, Verkehrsüberwachungsmaßnahmen anzuzeigen oder zu stören." Das Verbot juckt Autofahrer*innen trotzdem nur begrenzt: Bei knapp der Hälfte der Pkw-Nutzer*innen (laut Bitkom: 49 Prozent) sind entsprechende Geräte im Einsatz. So setzt ein Viertel der Autofahrer*innen (27 Prozent) eine Blitzer-Warn-App auf dem Smartphone ein, 14 Prozent nutzen ein spezielles Radarwarngerät und 13 Prozent eine Blitzer-Warnung auf ihrem Navigationsgerät.

Es gibt im Prinzip vier Arten von Radarwarnern: Aktive Radarwarner, Blitzer App, Navi mit Radarwarner und das Radio.

Aktiver Radarwarner: Die aufwendigste und teuerste (ab 40 Euro, das teuerste Gerät liegt bei 200 Euro) Möglichkeit, sich vor der Radarfalle zu schützen, sind spezielle Warngeräte. Sie suchen mit einer Reichweite von mehreren hundert Metern in der Umgebung nach Laser- oder Radarstrahlen. Das Gerät gibt dann ein optisches oder akustisches Signal ab, wenn sich eine Radarfalle in der Nähe befindet. Der Warner ist entweder außen am Auto oder im Fahrzeuginnenraum installiert. Trotzdem funktioniert das nicht immer. Sind die Induktionsstreifen oder Lichtschranken im Asphalt versenkt, reagiert das Gerät nicht. Daneben gibt es GPS-basierte Radarwarner, in deren Datenbank die Koordinaten von Blitzern abgespeichert sind. Näherst du dich einem Blitzer, meldet sich das Gerät mit einem Warnton.

Blitzer App: Durch die Installation einer App kannst du dich mit dem Smartphone vor einem Blitzer warnen lassen. Diese Apps enthalten Karten, auf denen die bundesweit rund 3.500 stationären Anlagen als POI (point of interest) vermerkt sind. Die Anbieter halten sie ständig auf dem neusten Stand. Die App zeigt das erlaubte Tempo und die Entfernung zum Blitzer an, sodass du die Möglichkeit hast, die Geschwindigkeit anzupassen. Zusätzlich ertönt ein Warnsignal. Die App basiert auf der Gemeinschaft der Nutzenden, die gesichtete Radarfallen melden. Der Download der App ist meistens kostenlos. Das Smartphone dient in seiner Hauptfunktion der Kommunikation. Verboten ist lediglich die Verwendung einer Radarwarner-App.

Navi mit Radarwarner: Die Technik von Navigationsgeräten für Autos ist inzwischen so ausgereift, dass sich Daten zu Radarfallen problemlos auf das Gerät laden lassen. Die Karten sind meist auf der Webseite des Herstellers herunterzuladen. Zudem gibt es Navis, die bereits ab Werk mit einem solchen System ausgestattet sind. Durch ein Symbol auf der Karte und einen Signalton wird der Fahrer oder die Fahrerin auf den nahenden Blitzer hingewiesen. Auf den Karten sind allerdings nur stationäre Radarfallen vermerkt. Selbst mit einem installierten Radarwarnsystem ist ein Navigationsgerät in erster Linie zur Routenführung während der Fahrt gedacht. Verboten ist demnach nicht die Nutzung des Gerätes selbst, sondern die Software zur Radarwarnung. Bei Kontrollen gerätst du in den Verdacht, dieses System zu nutzen.

Radio: Neben zusätzlichen Geräten kannst du auch das Auto-Radio als Radarwarner nutzen. Radiosender melden mehrmals täglich Hinweise zu Tempokontrollen, die Hörer*innen übermitteln. Dabei handelt es sich in der Regel um temporäre Kontrollen, stationäre Anlagen kommen in Radiosendungen normalerweise nicht vor, das wären zu viele. Dasselbe gilt für Infos, die unsortiert auf Facebook oder anderen sozialen Medien aufgelistet sind. Allerdings darfst du natürlich nicht während der Fahrt auf deinem Smartphone nach solchen Listen suchen. Auch besteht die Möglichkeit, dass sie dich bei der Routenplanung über stationäre Anlagen informieren. Diese Informationen darfst du ausdrucken und im Auto mitführen.

In Deutschland droht ein Bußgeld von 75 Euro und ein Punkt in Flensburg für die Nutzung verbotener Radarwarnung während der Fahrt. Ausschließlich dafür genutzte Geräte kann die Polizei sogar beschlagnahmen und zerstören. Die Kommunen kassieren viel Geld, wie dieses Beispiel zeigt: Es ging um einen Fahrer, der innerorts mehr als 30 km/h zu schnell fuhr und den Radarwarner eingeschaltet hatte, als die Polizei ihn anhielt. Diese kassierte das Gerät und vernichten es. Das Gericht betonte, dass es nicht darauf ankomme, ob ein Warngerät eingeschaltet ist oder nicht, da es jederzeit in Betrieb genommen werden könne (Urteil vom 16.7.1998, Az.: 24 ZS 98 1588).

Der Besitz des Gerätes fällt merkwürdigerweise nicht unter das Verbot, allerdings darf du das Gerät nicht betriebsbereit mitführen. Ob auch das Smartphone mit entsprechender App unter das Verbot der StVO fällt, ist noch nicht abschließend geklärt. Grund dafür ist, dass das Handy nicht hauptsächlich zur Warnung vor Radarfallen genutzt wird, sondern in erster Linie zum Telefonieren dient. Da das Gerät in der Regel persönliche Daten der Nutzenden enthält, kannst du dich bei einer Kontrolle weigern, es an die Polizei herauszugeben.

Allerdings kann Smartphone-Nutzenden eine ganz andere Strafe drohen. Wirst du dabei erwischt, wie du während der Fahrt dein Smartphone in der Hand hältst und bedienst, verstößt du gegen das Verbot, ein Handy ohne Freisprecheinrichtung zu benutzen. Dabei spielt es keine Rolle, ob du telefonierst oder eine App bedienst. Aber gibt trotzdem ein Schlupfloch: Denn die StVO verbietet nur der fahrenden Person das Mitführen eines aktiven oder betriebsbereiten Gerätes. Die Mitfahrenden gehen straffrei aus, wenn sie die App verwenden. Allerdings dürften die Mitfahrenden die fahrende Person nicht explizit auf Radarfallen aufmerksam machen, sondern nur versteckte Andeutungen machen, indem sie beispielsweise empfehlen, langsamer zu fahren. Rechtlich abgesichert ist diese Variante allerdings nicht.

Strafen für Radarwarner im Ausland sind gesalzen

Wer in den Sommerferien mit dem Auto ins Ausland fährt, sollte sich unbedingt über die Rechtslage vor Ort informieren. Auch in den meisten europäischen Ländern sind Blitzer-Warner nicht erlaubt. In vielen ist sogar schon die Mitnahme spezieller Warngeräte verboten. Die drohenden Strafen sind manchmal um ein Vielfaches höher als in Deutschland.

Während die klassischen Radarwarner nahezu überall verboten sind, ist die Benutzung einer Blitzer-App in einigen Ländern legal. In den direkten Nachbarländern Österreich und Schweiz gelten folgende Regelungen, wie der ADAC auf seiner Internetseite berichtet:

Österreich: GPS-Navigationsgeräte mit einem POI-Warner oder die Nutzung einer entsprechenden App mit dem Smartphone, bei denen lediglich Radarstandorte angezeigt werden, sind in Österreich erlaubt. Hingegen sind aber die Radarwarner, die mit Funkwellen arbeiten und so Radarfallen aufspüren, verboten. Die Verwendung eines solchen Geräts kann eine Geldbuße von bis zu 5.000 Euro nach sich ziehen.

Schweiz: Wie auch in Deutschland sind hier alle Geräte verboten, die vor Geschwindigkeitskontrollen warnen. Dazu zählen GPS-Navigationsgeräte sowie Handys mit entsprechender Funktion oder App, aber auch Gerätekombinationen eines GPS-Gerätes mit einem Mobiltelefon oder einem Notebook. Wirst du bei der Nutzung eines solchen Gerätes erwischt, droht ein Bußgeld von mindestens 200 Euro. Zudem können Ordnungshütende das Gerät einziehen und eine Haft androhen.

Das ist die Rechtslage in anderen europäischen Ländern:

Verboten sind Radarwarner in Belgien, Frankreich, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei und Ungarn. Wer sich hier erwischen lässt, muss zum Teil mit hohen Geldstrafen rechnen. In Tschechien kann die Verwendung eines Radarwarners im schlimmsten Fall bis zu 7.000 Euro kosten. In einigen Ländern, wie etwa Luxemburg, Schweden oder Belgien, wird sogar eine Haftstraße verhängt, die zwischen 30 Tagen und 6 Monaten liegen kann.

In Belgien, Frankreich, Luxemburg und Spanien ist die Verwendung eines Navigationsgerätes mit Warnung vor stationären Blitzern (POI) erlaubt. Unsicher ist dagegen die Rechtslage in Tschechien und Bulgarien. Im Zweifelsfall sollte aber von einem Verbot ausgegangen und auf die Verwendung eines Warnsystems verzichtet werden.

. Unsicher ist dagegen die Rechtslage in Tschechien und Bulgarien. Im Zweifelsfall sollte aber von einem Verbot ausgegangen und auf die Verwendung eines Warnsystems verzichtet werden. In Albanien, Bulgarien und Rumänien sind Radarwarner erlaubt. Ausgenommen sind Geräte mit Störfunktion.

Hamburg ist Deutschlands "Blitzer-Meister": Das geht aus einer Umfrage der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltsvereins (DAV) hervor, über die der Spiegel berichtet. Von den Städten, die an der Umfrage 2020 teilnahmen, nahm keine so viel Geld ein wie Hamburg. Es waren 17,1 Mio. nur durch Blitzer. Mit 64 Messgeräten ist die Hansestadt absoluter Spitzenreiter.

Neben Hamburg nahmen mindestens neun weitere Städte 2020 mehr als eine Million Euro durch Blitzer-Bußgelder ein. Das sind: Göttingen, Aachen, Dortmund, Mannheim, Karlsruhe, Tübingen, Nürnberg, Dresden und Zwickau. Fast alle befragten Städte (knapp 50) gaben an, weitaus mehr durch Blitzer eingenommen zu haben, als ihre Aufstellung und Wartung gekostet habe. Das Geschäft mit den Blitzern bringt also nahezu überall Gewinn.

Grundsätzlich ist es gestattet, dass sich Autofahrende gegenseitig vor Radarfallen warnen. Allerdings sollte das nur mit Handzeichen geschehen – nicht mit der Lichthupe. "Der Gebrauch der Lichthupe ist nicht erlaubt, um andere vor Verkehrskontrollen zu warnen", erklärt Verkehrsjurist Jost Henning Kärger vom ADAC im Kölner Express. Denn die soll nur für die Warnung vor Gefahrenstellen eingesetzt werden und dazu zählt eine Radarfalle nicht. Vielmehr entsteht durch die Verwendung der Lichthupe eine zusätzliche Gefahr, da ein plötzliches Abbremsen provoziert wird. Ein Missbrauch der Lichthupe wird mit einem Bußgeld von fünf Euro geahndet.

Fazit

Die Verwendung von Radarwarnern ist nach StVO verboten. Verkauf, Kauf und Besitz dieser Geräte sind in Deutschland allerdings völlig legal. Nicht erlaubt ist der Betrieb im Fahrzeug. Vermutlich ist dieser Widerspruch einer der Gründe, warum Pkw-Nutzende die Anwendung von Radar-Warnern und Blitzer-Apps als legal empfinden.