Bekanntes Zeichen unter Motorradfahrern: Was steckt hinter dem Bikergruß?

Das Handzeichen der Motorradfahrer hat eine langjährige Geschichte

hat eine Auf diesen bekannten Rennfahrer geht die Geste zurück

Der sogenannte Bikergruß ist wohl eines der am weiten verbreitetsten Handzeichen im Straßenverkehr. Begegnen sich zwei Motorradfahrer, grüßen sie sich einander mit dieser so unscheinbar wirkenden Geste. In Wirklichkeit versteckt sich dahinter eine jahrzehntelange Geschichte.

Bikergruß entstand in den 1970er-Jahren - heute ist er weltberühmt

Begonnen hat alles in den 1970er-Jahren: In den Zeiten des Rock ’n’ Roll mischte ein junger Rennfahrer namens Barry Sheene die Motorradszene auf. Der Brite mauserte sich dank seines Charakters schnell zu einem Publikumsliebling. Auch der Erfolg blieb nicht aus: Nach einer Vielzahl an Podiumsplätzen und Siegen, krönte er sich 1976 erstmals zum Weltmeister in der 500er-Klasse. Im Folgejahr verteidigte er seinen Titel erfolgreich.

Nach dem zweiten schweren Unfall seiner Karriere im Jahre 1982 zog er sich nach der Saison 1984 endgültig aus dem Rennsport zurück. Später übernahm er einen Job beim Fernsehen, ehe er im März 2003 an Speiseröhren- und Magen-Darm-Krebs verstarb. Seine Persönlichkeit und seine Erfolge machen Sheene bis heute zu einer prägenden Figur in der Szene des Motorradrennsports.

Was bleibt, sind die Erinnerungen - und somit auch der legendäre Bikergruß: Sheene zeigte die Geste oftmals "beim Überholen von Konkurrenten", erklärt Stern.de. Die Geste war zudem ein fester Bestandteil seiner Siegesrunden, bei denen er sich vom Publikum feiern ließ. Der Bikergruß ist auch als "V-Zeichen" bekannt - das "V" steht dabei für "Victory", also für Sieg.

Wie das bekannte Handzeichen der Motorradfahrer funktioniert - und was es bedeutet

Inzwischen hat der Gruß eine etwas veränderte Bedeutung. Mit der Geste zollen sich Biker gegenseitigem Respekt und wünschen einander eine gute Fahrt. Aus Sicherheitsgründen zeigen sich Motorradfahrer das Handzeichen vor allem auf Landstraßen - auf Autobahnen und im dichten Verkehr einer Innenstadt ist der Bikergruß selten zu sehen.

Bei der Geste nimmt der Fahrer nämlich traditionellerweise eine Hand vom Lenker, was bei hoher Geschwindigkeit ein gewisses Sicherheitsrisiko darstellt. In der klassischen Variante nimmt der Biker die linke Hand vom Lenker, und formt mit dem Zeige- und dem Mittelfinger ein "V". Die rechte Hand bleibt währenddessen fest am Lenker. In einer abgewandelten Variante strecken Fahrer "einfach nur einen oder zwei Finger hoch, während die andere Hand am Lenker bleibt", schreibt das Nachrichtenportal t-online.