Auto mit Keyless sind leichte Beute - ADAC gibt ungewöhnlichen Sicherheitshinweis

Keyless-Systeme sind für viele Autofahrer Komfort pur. Du näherst dich dem Fahrzeug und schon öffnen sich die Türen. Gerade wenn du schwer bepackt bist, eine schöne Dienstleistung, die viele Hersteller inzwischen serienmäßig in ihre Fahrzeuge einbauen. Der ADAC wollte jetzt wissen, ob die Systeme wirklich sicher sind. Haben Diebe es schwer, das Fahrzeug zu stehlen? Das Ergebnis ist niederschmetternd: Von den 560 untersuchten Autos sind gerade mal fünf Prozent vor Diebstahl geschützt. Der Automobilclub fordert: Keyless-Autos brauchen dringend ein Sicherheits-Update.

Keyless-Zugangssysteme sind komfortabel, aber leicht zu knacken

Viele neue Autos haben inzwischen ein sogenanntes Keyless-Zugangssystem. Aber wie funktioniert das? Das Auto erkennt, wenn sich der Fahrer oder die Fahrerin mit dem Schlüssel in der Tasche dem Fahrzeug nähert. Und wie von Zauberhand entriegelt das "Schlüssellos-System" die Tür. Autoschlüssel in der Tasche suchen und nicht finden war gestern. Der Motor startet einfach per Knopfdruck. Keyless-Schließsysteme sind inzwischen üblich und gehören selbst bei Kleinwagen zur Serienausstattung. Ihr großer Nachteil: Diebe haben wenig Probleme, das Schließsystem zu knacken und die Autos zu stehlen.

Das Nordmagazin des NDR berichtete, wie Autodiebe Pkws mit Keyless-Systemen super leicht überlisten. Die Überwachungskamera zeigt einen maskierten Mann, der sich nachts an einer Hauswand im Landkreis Wolfenbüttel entlang schleicht. In der Hand hat er ein kleines Gerät mit einem langen Kabel, das er immer wieder gegen die Hauswand hält, um Funksignale von einem schlüssellosen Auto zu empfangen. Ein Sprecher der Polizei Wolfenbüttel bestätigte, dass es sich um einen versuchten Autodiebstahl handelt.

Und so gehen die Diebe vor: Eine Person hält sich in der Nähe des Schlüssels auf, z. B. vor dem Haus des Fahrzeuginhabers. Die Person hat ein Gerät, ähnlich einem Tablet, das die Funksignale abfängt, die das Keyless-System sendet. Eine weitere Person befindet sich in der Nähe des Fahrzeugs. Das aufgefangene Signal leitet ein Funkstreckenverlängerer weiter. Das Signal kann mehrere hundert Meter weit reichen. Ist der Komplize nah genug am Fahrzeug, öffnet es sich dank des vom Schlüssel ausgehenden verlängerten Signals. Meistens bekommt der Fahrzeugbesitzer den Diebstahl des Wagens gar nicht mit. Die benötigten Bauteile für den Funkstreckenverlängerer können Laien nach Angaben des ADAC problemlos für rund 100 Euro im Elektronikgeschäft kaufen.

Gericht schließt Überwindung des Keyless-Systems als Einbruch aus

Mit einem Dieb, der sein Keyless-System im Auto überlistete, hatte es ein Pilot aus München zu tun. Er hatte kurz seinen Audi RS3 in Frankfurt am Main abgestellt, um eine Kleinigkeit zu besorgen. Nach der Rückkehr sind zwei teure Reisekoffer gestohlen. Er meldet sich sofort bei der Polizei und erstattet Anzeige gegen Unbekannt. Der Pilot versichert, sein Auto abgeschlossen zu haben. Und zwar mit dem Keyless-System.

Die Polizei konnte keinen Täter ermitteln und die Hausratversicherung weigerte sich, den Schaden von rund 3.000 Euro zu bezahlen. Das Problem des Piloten: An seinem Wagen waren keine Kratzer oder Dellen zu finden, die auf einen Aufbruch im Fahrzeug hindeuteten. Und deshalb, so die Versicherung, müsse sie nichts bezahlen. Schließlich handle es sich lediglich um "unbefugtes Öffnen" und keinen "Aufbruch", der Diebstahl sei deswegen nicht versichert. Gegen diese Entscheidung zog der Pilot vor das Amtsgericht (AG) – und verlor (Urteil des AG München vom 12.3.2020, Az.: 274 C 7752/19).

Der Richter am AG schloss sich der Rechtsauffassung der Versicherung an. Schließlich sei "für das Aufbrechen eines Fahrzeugs die Anwendung von Gewalt nötig". Und die habe allein durch die "Verstärkung oder Verfälschung des Funksignals" nicht vorgelegen. Der entsprechende Passus in den Versicherungsbedingungen greife deshalb nicht. Das AG schloss damit eine technische Überwindung des Keyless-Systems als Einbruch in das Auto aus. Der Amtsrichter kritisiert die schlechte Beweislage. Der oder die Täter hätten schließlich keine Spuren hinterlassen. Deshalb lasse sich auch nicht zweifelsfrei klären, ob der Pkw tatsächlich abgeschlossen war. Gäbe man dem Klagenden recht, so würde dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet.

Automobilhersteller investieren nur selten in die Sicherheit

Trotz aller Versprechen der Automobilhersteller, ihre Keyless-Schließsysteme zu verbessern, zeigen kontinuierliche Tests des ADAC, dass sich wenig getan hat. Fast alle Fahrzeuge sind immer noch problemlos zu öffnen und wegzufahren. "Gerade einmal fünf Prozent der überprüften Autos ließen sich nicht überlisten und waren gegen den Angriff mit dem Reichweiten-Verlängerer geschützt, schreibt der Automobilclub in seinen Test-Report.

Nur Autos mit UWB (Ultra-Wideband) waren mit den vom ADAC verwendeten Geräten nicht zu öffnen und wegzufahren. Sie gelten daher aus aktueller Sicht als gut geschützt. Mit digitaler Funktechnik könnten die Hersteller ihre Keyless-Modelle sicherer machen. Bei der UWB Technik sorgen verbaute Computerchips dafür, dass die Laufzeit der Funksignale präzise die Entfernung des Schlüssels zum Auto ermittelt. Bei Verwendung einer Funkverlängerung reagiert das Auto nicht.

Der ADAC hat ermittelt, dass der Automobilhersteller Jaguar Land Rover als erster Autohersteller seit 2018 diese Technik einbaut. Nun fahren die wenigsten diese Marke, aber auch bei anderen Herstellern tut sich was. Beispielsweise beim Audi (A3, Q4 e-tron), Seat (Leon), Škoda (Enyaq, Octavia) und Volkswagen (Golf 8, ID.3, ID.4, ID.5, Caddy, T 7). Bei BMW, Genesis und Mercedes sind ebenfalls erste Modelle mit UWB geschützt. Welche Fahrzeuge keinen Schutz bzw. keine UWB-Sicherheit haben, ist in der Liste "Autos und Motorräder mit Keyless-Schließsystem, die der ADAC illegal öffnen und wegfahren konnte" aufgeführt.

Tipps: So schützt du dich vor Autodiebstahl

Der ADAC gibt Autobesitzer*innen mit Keyless-Schließsystem noch einige Tipps, wie sie sich schützen können. Die radikalste Empfehlung ist sicherlich die, das Schließsystem nicht zu nutzen. "In der Betriebsanleitung nachsehen, ob sich dieses deaktivieren lässt" oder beim Kauf eines PKW bewusst auf das System verzichten. Insbesondere, wenn es als Extra angeboten ist. Das Fahrzeug über Nacht möglichst in einer verschlossenen Garage abstellen, ist ein weiterer Vorschlag, den nicht alle umsetzen können.

Wenn das Auto ein Keyless-Schließsystem hat, dann solltest du dem Funkschlüssel besondere Aufmerksamkeit widmen. Innerhalb von Gebäuden ist es am besten, wenn du diesen nicht in der Nähe von Außentüren, Außenwänden und Fenstern aufbewahrst. Manchmal landet der Schlüssel in einer Metalldose (Keksdose), einem abschirmenden Etui oder einem Kochtopf. Wieder andere schwören darauf, den Funkschlüssel in eine Alufolie zu wickeln. Immer geht es immer darum, die Funkstrahlen, die der Schlüssel ständig sendet, abzuschirmen. Ob die gewählte Methode wirksam ist, kannst du ausprobieren, schlägt der ADAC vor. Direkt an die Fahrertür des Autos gehen (unter einem Meter Abstand) und ausprobieren, ob sie sich öffnen bzw. verriegeln lässt (natürlich ohne Bedienung des Schlüssels). "Falls ja, ist die Methode nicht wirksam", so der ADAC.

Eine verwegene Vorsichtsmaßnahme, allerdings ohne Erfolgsgarantie, hat der ADAC noch im Blick: Den Funkschlüssel in den Kühlschrank legen. Das könne funktionieren, müsse aber nicht, wenn etwa die Dichtung des Kühlschranks Funkstrahlen durchlässt. Da außerdem die Batterien des Funkschlüssels durch die Kühlung an Leistung verlieren und die Elektronik durch Feuchtigkeit Schaden nehmen kann, rät der ADAC von diesem Trick ab.

Fazit

Fahrzeuge mit Keyless-Schließsystem bedeuten für die Besitzer*innen deutlich mehr Risiken. Ob das durch den größeren Komfort aufgewogen ist, musst du entscheiden. Solange Versicherungen und Gerichte den Diebstahl des Pkw oder Gegenstände aus dem Auto nicht als Teilkasko-Schaden anerkennen, weil es keine sichtbaren Einbruchmerkmale am Fahrzeug gibt, erhöht das Schließsystem die Risiken. Die Automobilhersteller müssen sicherstellen, dass Fahrzeuge mit Keyless-Schließsystem nicht deutlich leichter zu stehlen sind als ihre Pendants mit dem normalen Funkschlüssel.

