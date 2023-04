Auf vielen Autos zu sehen: Beliebter Fisch-Aufkleber - Was "Ichthys" eigentlich bedeutet

Ob die Namen der Kinder, das Logo des liebsten Fußballvereins oder ein gewitzter Spruch - Autoaufkleber sind allgemein sehr beliebt. Sie eignen sich unter anderem dazu, anderen Verkehrsteilnehmern so direkt etwas über sich mitteilen. Mittlerweile gibt es für beinahe alles einen eigenen Autoaufkleber. Dabei sind die Statements, die man damit setzt, allerdings nicht unbedingt jedem klar.

Ein gutes Beispiel dafür sind Aufkleber mit dem Fisch-Symbol, wie sie wohl jeder schon einmal gesehen hat. Dass es sich dabei um ein christliches Symbol handelt, könnte durchaus bekannt sein. Doch was ist die genaue Bedeutung dieses Stickers?

Fisch-Symbol auf Autos: Was steckt dahinter?

Der Fisch, der entsteht, wenn man zwei sich kreuzende Bögen übereinander malt, ist ein historisches christliches Symbol. Es geht zurück bis zu den Anfängen des Christentums. Besonders im antiken römischen Reich hatten die Christen es als aufstrebende Religion schwer und wurden von den damals noch polytheistischen (aus dem Lateinischen: Mehrere Götter verehrend) Römern verfolgt und sogar getötet.

Um weniger Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, verabredeten die Christen sich heimlich und nutzten dafür Symbole, wie eben das des Fisches. Der Ursprung dessen geht auf das griechische Wort "Ichthys" zurück. Übersetzt bedeutet das nicht nur "Fisch", sondern ist gleichzeitig ein Akronym. Die einzelnen Buchstaben in dem Wort haben so eine eigene Bedeutung, moderne Beispiele sind "SMS", "EDV" oder auch "BVB". "Ichthys" war dabei für die Christen der Antike eine Art eigenes Glaubensbekenntnis. Ins Deutsche übersetzt stehen die Buchstaben für "Jesus Christus, Sohn Gottes, Retter".

Hinter dem Fisch steckt also eines der ältesten Erkennungszeichen des Christentums, das heute auf einer Stufe mit dem Kreuz und dem Christusmonogramm als wichtigstes Symbol steht. In der modernen Kirche findet es vor allem bei Taufen Verwendung. Jemand, der sich den "Ichthys" auf sein Auto klebt, bekennt sich also ganz offen und eindeutig zu seinem christlichen Glauben.