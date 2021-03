Alles zur rechten Zeit erneuern

Wer viel Geld in die Hand nimmt und sich ein neues Auto kauft, möchte natürlich, dass es möglichst lange fährt und eher selten in die Werkstatt muss. Doch einzelne und vor allem stark beanspruchte Bauteile müssen früher oder später ausgetauscht werden. Wie lange Reifen, Kupplung oder auch Radlager halten, hat man mit entsprechender Fahrweise selbst in der Hand. Bei anderen Bauteilen, wie etwa dem Zahnriemen, gibt es Intervalle, die eingehalten werden müssen.

Autobatterie

Neben der Bord-Elektronik beeinflusst auch das Fahrverhalten die Lebensdauer der Autobatterie. Ihr Lebensende ist meist nach fünf Jahren erreicht - obwohl die Autobatterie bei guter Pflege und regelmäßigem Nachladen mehr als doppelt so lange halten könnte. Macht die Batterie schon deutlich früher schlapp, liegt das oftmals an Kurzstrecken. Wird das Auto nur kurze Distanzen bewegt, hat der Akku keine Möglichkeit, wieder komplett zu laden. Kommen dann noch einige große Stromverbraucher hinzu, gibt die Batterie noch früher auf.

Beleuchtung

Halogen, Xenon, LED oder Laser - für die Fahrzeugbeleuchtung gibt es unterschiedliche Lampentypen und Technologien. Leider lassen sich die modernen Leuchtmittel mittlerweile kaum selbst ersetzen. Selbst der Wechsel von Halogenleuchten kann mitunter kompliziert sein, weil Verkleidungsteile demontiert werden müssen oder die Leuchte über das Radhaus gewechselt werden muss. Zudem ist der Scheinwerfer im Anschluss exakt einzustellen. Für den Austausch von Leuchtmitteln ist es daher ratsam, eine professionelle Werkstatt aufzusuchen.

Betriebsflüssigkeiten

Weil Motoröl durch Ruß und Ablagerungen verdreckt, sollte es regelmäßig erneuert werden. In welchen Abständen ein Ölwechsel nötig ist, steht im Bordbuch des jeweiligen Fahrzeuges. Gängige Intervalle sind beispielsweise alle 30 000 Kilometer oder jedes zweite Jahr.

Der Kühlwasserstand sollte in regelmäßigen Abständen kontrolliert und bei Bedarf aufgefüllt werden. Bei neueren Fahrzeugen warnt eine Anzeige den Fahrer automatisch. Da Kühlflüssigkeit mit der Zeit ihre Wirkung verliert, ist diese etwa alle zwei Jahre komplett auszutauschen.

Getriebeöl sollte nach spätestens acht Jahren gewechselt werden. Dieses Spezialöl für Schalt- und Automatikgetriebe ist zwar sehr langlebig, aber dennoch altert es und verschmutzt im Laufe der Zeit. Dadurch verschlechtern sich seine Schmier- und Fließfähigkeit, was zu vermehrtem Verschleiß und schlimmstenfalls zu einem kapitalen Getriebeschaden führen kann.

Das vorgegebene Wechselintervall für die Bremsflüssigkeit - in der Regel alle zwei Jahre - findet sich im Handbuch jedes Fahrzeuges. Da die Flüssigkeit mit der Zeit ihre Eigenschaften verändert, ist ein regelmäßiger Wechsel notwendig, da es sonst zu einem Abbau der Bremskraft oder im schlimmsten Fall zum Versagen der Bremsen kommen kann.

Bremsen nicht vergessen!

Die Bremsen gehören zu den wichtigsten Teilen an einem Auto und nutzen sich unterschiedlich schnell ab. Bremsbeläge halten 20 000 bis 50 000 Kilometer durch, Bremsscheiben 90 000 bis 150 000 Kilometer. Die regelmäßige Kontrolle in der Werkstatt ist unerlässlich! Hybrid- und Elektroautos haben den Vorteil, dass ein Teil der Bremswirkung durch den Generator (Rekuperation) erzeugt wird. So halten Bremsbeläge und Scheiben deutlich länger. Allerdings kann es auch zu Schäden durch Nichtbenutzung der eigentlichen Bremsanlage kommen.

Auch die Filter wollen gepflegt werden

Der Luftfilter soll den Motor des Autos vor Verunreinigungen in der angesaugten Luft schützen. Ist der Luftfilter durch Schmutzpartikel zu stark verunreinigt, wird er im Rahmen der Inspektionsintervalle gewechselt. Wird zu lange mit einem verschmutzen Luftfilter gefahren, kann sich das Abgasverhalten des Motors verschlechtern und sein Verschleiß erhöhen.

Intakte Innenraumfilter halten den Fahrgastraum nahezu frei von Pollen. Und im Winter beugen Innenraumfilter durch gute Luftzirkulation dem Beschlagen der Scheiben vor. Je nach Hersteller und Filtertyp empfiehlt sich ein Wechsel zwischen 15 000 und 40 000 Kilometern, mindestens aber im Jahrestakt.

Kupplung - eher selten

Probleme mit der Kupplung sind heutzutage selten, da die meisten Komponenten sehr langlebig sind und meist 100 000 Kilometer halten. Für einen Wechsel der Kupplung muss in der Regel das Getriebe ausgebaut werden. Dafür benötigt man nicht nur Spezialwerkzeug, sondern auch entsprechendes Wissen, denn schon kleine Fehler beim Aus- oder Einbau können schwerwiegende und kostspielige Defekte verursachen. Es ist also empfehlenswert, diese Arbeit den Profis zu überlassen.

Reifen: Auf Profiltiefe achten

Eine allgemeingültige Lebensdauer gibt es für Reifen nicht. Die Gummimischung härtet jedoch mit der Zeit aus, wird porös und rissig. Deshalb empfiehlt es sich, die Pneus nach rund sechs Jahren genauer im Auge zu behalten, spätestens nach zehn Jahren einen Wechsel in Betracht zu ziehen. Das Alter eines Reifens erkennt man über die DOT-Nummer an der Reifenflanke. Anders als beim Alter gibt es für die Profiltiefe der Reifen jedoch klare Vorgaben. So beträgt die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe an Autoreifen 1,6 Millimeter. Wichtig ist hierbei, dass die Reifen nicht ungleichmäßig abgelaufen sein sollten und die Profiltiefe an einzelnen Stellen keine Abweichungen von über einem halben Millimeter aufweist. Um übermäßigen Verschleiß an den Pneus zu vermeiden, sollte der Luftdruck regelmäßig geprüft werden.

Stoßdämpfer - eine Frage der Belastung

Die Lebensdauer von Stoßfängern - auch Schwingungsdämpfer genannt - hängt von vielen Faktoren ab. Schlechter Straßenbelag, häufige und schwere Beladung, hohe Fahrleistungen sowie Streusalz und Straßenschmutz setzen dem Bauteil zu. Das erklärt, warum einige Stoßdämpfer länger halten, während andere schon früh undicht werden. Da es keine festgelegten Intervalle für den Austausch des Stoßfängers gibt, empfiehlt es sich, dieses Bauteil nach etwa 80 000 Kilometern prüfen zu lassen.

Zahnriemen

Die vom Hersteller vorgeschriebenen Wechselintervalle für den Zahnriemen sollten stets eingehalten werden, andernfalls droht ein kapitaler Motorschaden. Im Schnitt liegen die Abstände zwischen 60 000 und 240 000 Kilometern oder zwischen fünf und zehn Jahren. Zahnriemen verschleißen allerdings auch durchs Altern, daher muss ein Zahnriemen stets getauscht werden, wenn er das Höchstalter überschritten hat. Das exakte Intervall ist in der Bedienungsanleitung und im Serviceheft (Scheckheft) vermerkt.

Jürgen Scheibe