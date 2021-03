Aktuelle Auto-Trends 2021

Die großen Frühjahrs-Automessen wie der Genfer Salon wurden aufgrund der Corona-Pandemie alle abgesagt oder verschoben (lediglich China, Russland und Kasachstan haben ihre Messen noch im Kalender stehen). Das heißt aber nicht, dass die Autohäuser in der Region keine neuen Modelle in ihren Ausstellungshallen präsentieren würden. Die Auswahl ist reichhaltig, und bei der Vielfalt an modernen Antriebstechniken ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Praktischer Raumriese: Kia Sorento Plug-in Hybrid

Nachdem der neue Kia Sorento im Oktober als Hybrid-Benziner und Diesel auf den Markt gekommen ist, steht mit dem Sorento Plug-in Hybrid nun die dritte Antriebsvariante des Kia-Flaggschiffs in den Startlöchern. Der serienmäßig allradgetriebene Teilzeitstromer verfügt neben einem 1,6-Liter-Turbobenziner über einen vollwertigen Elektroantrieb mit 66,9 kW starkem E-Motor und ist mit seiner Gesamtleistung von 195 kW (265 PS) die Topmotorisierung der vierten Sorento-Generation. Der Kia Sorento mit Stecker wird bei seinem Start einer der wenigen siebensitzigen Plug-in-Hybrid-SUVs sein. Er lässt sich zudem sehr variabel konfigurieren: Beide Fondsitzreihen sind zweigeteilt (zweite Reihe 60:40, dritte 50:50) und können jeweils teilweise oder ganz umgeklappt werden. Die Batterieposition wirkt sich auch positiv auf das Fahrverhalten aus. Denn sie hat nicht nur einen tieferen Fahrzeugschwerpunkt zur Folge, sondern die Platzierung des Akkus nahe an der Fahrzeugmitte führt auch zu einer gleichmäßigeren Gewichtsverteilung und damit zu einem agileren Handling.

Verbrauch Kia Sorento

Kia Sorento 1.6 T-GDI Hybrid 2WD: Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,4 - 5,2 l/100 km; CO 2 -Emission kombiniert 124 - 118 g/km

Kia Sorento 1.6 T-GDI Hybrid AWD: Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,2 - 5,6 l/100 km; CO 2 -Emission kombiniert 141 - 129 g/km

Kia Sorento 2.2 CRDi 2WD: Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,6 - 5,4 l/100 km; CO 2 -Emission kombiniert 148 - 143 g/km

Kia Sorento 2.2 CRDi AWD: Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,0 - 5,7 l/100 km; CO2-Emission kombiniert 158 - 150 g/km

Kia Sorento 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid AWD: Kraftstoffverbrauch kombiniert 2,6 l/100 km; Stromverbrauch kombiniert 20,5 kWh/100 km; CO 2 -Emission kombiniert 44 g/km

Zweite Generation des Toyota Mirai steht bereit

Der neue Toyota Mirai hat einen markanten Auftritt erhalten, mit dem das Wasserstoffmodell seine rationale Wahrnehmung als reines Öko-Fahrzeug jetzt um eine emotionale und begehrenswerte Komponente erweitert. Die zweite Modellgeneration beschleunigt von null auf 100 km/h in 9,0 Sekunden. Damit unterbietet sie ihren Vorgänger um 0,6 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit stellt sich bei 175 km/h ein. Erstaunlich dabei: Die verbesserte Performance geht mit einem optimierten Energiebedarf einher. Im kombinierten WLTP-Zyklus verbraucht der neue Toyota Mirai 0,79 Kilogramm Wasserstoff pro 100 Kilometer. Rollt das Brennstoffzellen-Fahrzeug auf 20- statt auf 19-Zoll-Leichtmetallrädern, sind es 0,89 kg/100 km. Zum Vergleich: Das Vorgängermodell verbrauchte 0,94 kg/100 km. Diese höhere Energieeffizienz ermöglicht im Zusammenspiel mit der von 4,8 auf 5,6 Kilogramm vergrößerten Tankkapazität eine bessere Reichweite: Gut 650 Kilometer kann der neue Mirai zwischen zwei Tankstopps zurücklegen, die in fünf Minuten oder weniger abgeschlossen sein können.

Verbrauch Toyota Mirai

Wasserstoffverbrauch kombiniert 0,89 - 0,79 kg/100 km; Stromverbrauch kombiniert 0 kWh/100 km; CO 2 -Emissionen kombiniert 0 g/km

Subaru Outback: Die sechste Modellgeneration

Der Subaru Outback startet jetzt in Deutschland in die sechste Modellgeneration: Das erstmals auf der Subaru Global Platform aufbauende große SUV verbindet ein dynamischeres Design mit mehr Platz, Komfort und Sicherheit. Unter www.subaru.de/der-neue-outback erhalten Kunden die ersten Informationen und Eindrücke vom neuen Subaru-Flaggschiff - und können bereits einen Termin zur Probefahrt bei einem lokalen Vertragspartner vereinbaren.

Antriebsseitig setzt der Outback auf die bewährte Kombination aus Boxermotor, stufenlosem CVT-Getriebe und permanentem Allradantrieb. Der für die neue Modellgeneration verbesserte 2,5-Liter-Benziner, der 124 kW/169 PS und ein maximales Drehmoment von 252 Nm entwickelt, bietet nun ein direkteres Ansprechverhalten gerade im unteren Drehzahlbereich. Die Kraftübertragung des Vierzylinders, der natürlich die aktuelle Abgasnorm Euro 6d-ISC-FCM erfüllt, übernimmt dabei die runderneuerte Lineartronic-Automatik. Für beste Traktion sorgt der Symmetrical AWD: In Verbindung mit der 213 Millimeter hohen Bodenfreiheit meistert der Outback nahezu jedes Terrain, selbst tiefer Schnee stellt dank dem dualen X-Mode Allradmanagement keine große Herausforderung dar.

Der neue Outback feiert seinen Marktstart in Deutschland am 8. Mai 2021. Neben dem "normalen" Modell offeriert Subaru mit dem Outback Exclusive Cross zusätzlich eine Outdoor-Variante, die neben einem sportlich-robusteren Design auch über eine alternative Dachreling und höhere Dachlast verfügt.

Verbrauch Subaru Outback