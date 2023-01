ADAC-Auto-Test: Das sind die besten E-Autos - Sieger überraschen

Bei den kleinsten E-Autos ist das Bild gespalten

ist das Bild gespalten Die besten kleinen Elektroautos

Elektroautos Untere Mittelklasse ist mit starken Modellen gut bestückt

ist mit starken Modellen gut bestückt Tesla nur Mittelmaß

In der oberen Mittelklasse dominieren die deutschen Hersteller

Viele Autokäufer halten Modelle vom Branchenprimus Tesla für die besten Elektroautos, die du derzeit kaufen kannst. Das stimmt aber nur für einige Technikbereiche. Der ADAC hat aber in seinem Test die Autos in der Summe aller ihrer Eigenschaften beurteilt und auch die Kostenseite ins Kalkül gezogen. Dabei rücken im Ranking auf einmal Modelle ganz anderer Hersteller in den Fokus.

Bei den kleinsten E-Autos ist das Bild gespalten

Die besten Kleinsten: Nur zwei Fahrzeuge gehören in die Kategorie Kleinstwagen: Der Fiat 500e Cabrio, der mit einer Autotest-Note von 2,5 sowie einer Kosten-Note von 1,8 recht solide dasteht. Im Schnitt schlechter bewertet ist der Renault Twingo Electric: Der Franzose erzielt im Autotest nur die Note 4,1, für die niedrigen Kosten allerdings die gute Note 1,4. Insgesamt schneidet der Twingo im Preis-Leistungs-Verhältnis mit der Note 2,7 also eher befriedigend ab.

Fiat 500e Cabrio (42 kWh) Icon

Note Autotest: 2,5

Note Kosten: 1,8

Note-Preis-Leistung: 2,1

Renault Twingo Electric Intens

Note Autotest: 4,1

Note Kosten: 1,4

Note-Preis-Leistung: 2,7

Wenn du dich zu den aktuellen Fahrzeugpreisen, wie weit E-Autos fahren und wie schnell sie sind informieren willst, findest du aktuelle Information (vom Dezember 2022) auf dieser Seite des ADAC.

Die besten kleinen Elektroautos

Die besten Elektro-Kleinwagen: Bei den Kleinwagen ist das Angebot größer und im Test mit neun Modellen vertreten. Den Spitzenplatz übernimmt der koreanische Hyundai Kona (64 kWh) – den er sich allerdings mit dem Kia e-Soul teilen muss, der genau die gleichen Noten erhält: 2,1 im Autotest und 2,4 für die Kosten. Das ergibt rechnerisch eine Preis-Leistungs-Note von 2,2 - und zwar für beide Fahrzeuge. Der Opel Corsa-E folgt mit einer Autotest-Note von 2,2, kann jedoch mit einer Kosten-Note von 1,8 die beiden Koreaner ausstechen. Im Klartext: Das Fahrzeug ist günstig zu haben. Allerdings: Die Bestnote für die Kosten erzielt im Kleinwagen-Segment der Dacia Spring mit 1,2 – das Fahrzeug ist also in der Anschaffung sehr günstig. Im Autotest gibt es allerdings nur die Note 4,1 und damit ist das Fahrzeug am schlechtesten bewertet. Ob der Preis das dann wirklich wettmachen kann?

Hyundai Kona Electro (64 kWh) Spirit

Note Autotest: 2,1

Note Kosten: 2,4

Note-Preis-Leistung: 2,2

Kia e-Soul (64 kWh) Spirit

Note Autotest: 2,1

Note Kosten: 2,4

Note-Preis-Leistung: 2,2

Opel Corsa-e

Note Autotest: 2,2

Note Kosten: 1,8

Note-Preis-Leistung: 2,1

Peugeot e-2008 GT

Note Autotest: 2,2

Note Kosten: 2,0

Note-Preis-Leistung: 2,1

Honda e

Note Autotest: 2,2

Note Kosten: 2,2

Note-Preis-Leistung: 2,1

Peugeot e-208 GT

Note Autotest: 2,3

Note Kosten: 1,7

Note-Preis-Leistung: 1,6

Opel Mokka-e Ultimate

Note Autotest: 2,3

Note Kosten: 2,1

Note-Preis-Leistung: 2,2

Renault Zoe Z.E.50 (52 kWh)

Note Autotest: 2,5

Note Kosten: 2,0

Note-Preis-Leistung: 1,6

Dacia Spring Comfort Plus

Note Autotest: 4,1

Note Kosten: 1,2

Note-Preis-Leistung: 2,6

Untere Mittelklasse ist mit starken Modellen gut bestückt

Die besten Elektroautos in der unteren Mittelklasse: Im Segment "Untere Mittelklasse" teilen sich Kia Niro und Mercedes EQA den ersten Platz: 1,9 im Autotest und 2,6 bei den Kosten ergeben eine Preis-Leistungs-Note von 2,2. Die gleiche Preis-Leistungs-Note erzielen auch der VW ID.3 Pro Performance 1st Max und der Renault Mégane E-Tech EV60 – beide Fahrzeuge schneiden im Autotest marginal schlechter ab als die Erstplatzierten, erhalten aber bessere Kosten-Noten. Im Blick auf die Preis-Leistungs-Note liegen der Citroën E-C4, der Nissan Leaf und der Mazda MX30 mit der Note 2,1 gleichauf.

Kia Niro EV Inspiration

Note Autotest: 1,9

Note Kosten: 2,6

Note-Preis-Leistung: 2,2

Mercedes EQA 250 Electric Art

Note Autotest: 1,9

Note Kosten: 2,6

Note-Preis-Leistung: 2,2

VW ID.3 Pro Performance 1st Max

Note Autotest: 2,0

Note Kosten: 2,4

Note-Preis-Leistung: 2,2

Renault Mégane E-Tech EV60 220 hp

Note Autotest: 2,1

Note Kosten: 2,4

Note-Preis-Leistung: 2,2

Citroën e-C4 Shine

Note Autotest: 2,2

Note Kosten: 2,0

Note-Preis-Leistung: 2,1

Nissan Leaf (40 kWh) Acenta

Note Autotest: 2,3

Note Kosten: 2,0

Note-Preis-Leistung: 2,1

Mazda MX-30 e-Skyactiv

Note Autotest: 2,3

Note Kosten: 1,9

Note-Preis-Leistung: 2,1

Opel Combo e-Life Ultimate

Note Autotest: 2,4

Note Kosten: 2,4

Note-Preis-Leistung: 2,4

Nissan Leaf (62 kWh)e* Tekn

Note Autotest: 2,4

Note Kosten: 3,2

Note-Preis-Leistung: 2,5

Tesla nur Mittelmaß

Die besten Elektroautos in der Mittelklasse: Die Mittelklasse umfasst im ADAC-Ranking die meisten Fahrzeuge. An der Spitze steht der Škoda Enyaq Coupé, gefolgt vom BMW iX3. Beide erzielen im Autotest die Note 1,7, mit einer Kosten-Note von 3,2 für den Škoda und 3,7 für den Münchner. Preis-Leistungs-Sieger in diesem Segment ist aber der Škoda Enyaq iV80 (Note: 2,2). Vier weitere Modelle erhalten die Preis-Leistungs-Note 2,3 und liegen nur knapp hinter dem Enyaq: der VW ID.5, der Kia EV6 in der kleineren und größeren Akku-Ausführung und der VW ID.4. Die Marke Tesla taucht im Mittelklasse-Ranking zweimal auf, allerdings landet der Branchenprimus nur im unteren Mittelfeld: Das Tesla Model 3 (60 kWh/LFP) erhält mit 2,0 eine gute Autotest-Note, für die Kosten gibt es allerdings nur eine 3,0. Das neuere Tesla Model Y Max Range AWD erhält im Autotest die Note 2,1, bei den Kosten aber nur eine 3,4. Insgesamt macht das eine Gesamtnot von 2,8.

Skoda Enyaq Coupé RS iV

Note Autotest: 1,7

Note Kosten: 2,6

Note-Preis-Leistung: 2,5

BMW iX3

Note Autotest: 1,7

Note Kosten: 3,7

Note-Preis-Leistung: 2,7

VW ID.5 Pro Performance

Note Autotest: 1,8

Note Kosten: 2,7

Note-Preis-Leistung: 2,3

BMW i4 eDrive40

Note Autotest: 1,8

Note Kosten: 3,4

Note-Preis-Leistung: 2,6

Škoda Enyaq iV80

Note Autotest: 1,9

Note Kosten: 2,5

Note-Preis-Leistung: 2,2

Kia EV6 (58 kWh)

Note Autotest: 1,9

Note Kosten: 2,7

Note-Preis-Leistung: 2,3

VW ID.4 Pro Performance

Note Autotest: 1,9

Note Kosten: 2,7

Note-Preis-Leistung: 2,3

Kia EV6 (77,4 kWh)

Note Autotest: 1,9

Note Kosten: 2,8

Note-Preis-Leistung: 2,3

Polestar 2 Long Range Single Motor

Note Autotest: 1,9

Note Kosten: 2,6

Note-Preis-Leistung: 2,5

Hyundai Ioniq 5 2 WD (72,6 kWh)

Note Autotest: 1,9

Note Kosten: 2,9

Note-Preis-Leistung: 2,4

Mercedes EQB 350 Electric Art 4Matic

Note Autotest: 1,9

Note Kosten: 3,5

Note-Preis-Leistung: 2,7

Audi Q4 Sportback 40 e-tron

Note Autotest: 1,9

Note Kosten: 3,3

Note-Preis-Leistung: 2,6

Tesla Model 3 (60 kWh/LFP)

Note Autotest: 2,0

Note Kosten: 3,0

Note-Preis-Leistung: 2,5

Polestar 2 Long Range Dual Motor

Note Autotest: 2,0

Note Kosten: 3,2

Note-Preis-Leistung: 2,6

Genesis GV60 Sport Plus AWD

Note Autotest: 2,0

Note Kosten: 4,0

Note-Preis-Leistung: 3,0

Jaguar iPace EV400 S AWD

Note Autotest: 2,0

Note Kosten: 4,2

Note-Preis-Leistung: 3,1

Tesla Model Y Max Range AWD

Note Autotest: 2,1

Note Kosten: 3,4

Note-Preis-Leistung: 2,8

Ford Mustang Mach-E Extended Range

Note Autotest: 2,1

Note Kosten: 3,9

Note-Preis-Leistung: 3,0

Mercedes EQC 400 4Matic

Note Autotest: 2,1

Note Kosten: 4,2

Note-Preis-Leistung: 3,1

VW ID.4 GTX 4Motion

Note Autotest: 2,2

Note Kosten: 2,8

Note-Preis-Leistung: 2,5

Aiways U5 Premium*

Note Autotest: 2,5

Note Kosten: 2,6

Note-Preis-Leistung: 2,5

In der oberen Mittelklasse dominieren die deutschen Hersteller

Die besten Elektroautos in der oberen Mittelklasse: Teslas Elektro-Limousine Model S taucht im Ranking der oberen Mittelklasse und Oberklasse nicht auf. Die beste Autotest-Note erhält der BMW iX xDrive50, allerdings erhält der iX für seine hohen Kosten die Note 5,5. In der oberen Mittelklasse folgen darauf der Mercedes EQE 350 mit einer 1,7 im Autotest und einer 4,4 für die Kosten sowie der Mercedes EQV 300 lang, der im Autotest eine 2,4 erhält. Seine Kosten-Note: 4,6.

BMW iX xDrive50

Note Autotest: 1,6

Note Kosten: 5,5

Note-Preis-Leistung: 3,6

Mercedes EQE 350

Note Autotest: 1,7

Note Kosten: 4,4

Note-Preis-Leistung: 3,1

Mercedes EQV 300 lang

Note Autotest: 2,4

Note Kosten: 4,6

Note-Preis-Leistung: 3,5

Citroën e-Spacetourer

Note Autotest: 2,7

Note Kosten: 4,2

Note-Preis-Leistung: 3,4

Deutsche Nobelmarken sind teuer, aber gut

Oberklasse: Der Mercedes EQS 450+ belegt im Elektroauto-Ranking des ADAC die Spitze des Oberklasse-Segments, der für die hohen Kosten ebenfalls eine 5,5 erhält, im Autotest aber eine 1,6 erzielt. Es folgen der Porsche Taycan Sport Turismo GTS mit 1,8 im Autotest und einer Kosten-Note von 5,5 und der Taycan 4S Performance Plus, der im Autotest 1,9 erzielt und bei den der Kosten mit einer 5,0 etwas besser dasteht.

Mercedes EQS 450+

Note Autotest: 1,6

Note Kosten: 5,5

Note-Preis-Leistung: 3,6

Porsche Taycan Sport Turismo GTS

Note Autotest: 1,8

Note Kosten: 5,5

Note-Preis-Leistung: 3,6

Porsche Taycan 4S Performance Plus

Note Autotest: 1,9

Note Kosten: 5,0

Note-Preis-Leistung: 3,4

Audi e-tron GT quattro

Note Autotest: 2,0

Note Kosten: 5,5

Note-Preis-Leistung: 3,8

Tesla verkauft sich immer noch am besten

Rund 833.000 Fahrzeuge mit Elektroantrieb sind in Deutschland 2022 neu zugelassen worden. Das entspricht einem Plus von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Kraftfahrt-Bundesamt berichtete. Der Dezember war besonders erfolgreich: 174.000 Autos mit alternativen Antrieben gingen neu an den Start. Bei 470.500 Fahrzeugen handelte es sich um reine Elektroautos, was einem Plus von 32,2 Prozent entspricht. Der Dezember 2022 war mit rund 104.300 Neuzulassungen besonders zulassungsstark.

Und das sind die Verkaufszahlen der zehn am häufigsten verkauften Modelle der reinen E-Autos (BEV) von Januar bis November 2022, registriert beim Kraftfahrt-Bundesamt.

TESLA MODEL Y

Registrierte Stückzahl: 28.044

Anteil in Prozent: 7,7

TESLA MODEL 3

Registrierte Stückzahl: 24.275

Anteil in Prozent: 6,6

FIAT 500

Registrierte Stückzahl: 23.123

Anteil in Prozent: 6,3

VW ID.4, ID.5

Registrierte Stückzahl: 17.656

Anteil in Prozent: 4,8

VW ID.3

Registrierte Stückzahl: 16.421

Anteil in Prozent: 4,5

HYUNDAI KONA

Registrierte Stückzahl: 13.677

Anteil in Prozent: 3,7

HYUNDAI IONIQ5

Registrierte Stückzahl: 11.248

Anteil in Prozent: 3,1

AUDI E-TRON

Registrierte Stückzahl: 11.o23

Anteil in Prozent: 3,0

VW UP

Registrierte Stückzahl: 10.998

Anteil in Prozent: 3,0

SKODA ENYAQ

Registrierte Stückzahl: 10.921

Anteil in Prozent: 3,0

Fazit

Und so sieht es aus: Fiat stellt den besten Elektro-Kleinstwagen, in der unteren Mittelklasse ist Kia Niro gleichauf mit Mercedes EQA, Skoda hat zweimal in der Mittelklasse die Nase vorne, die obere Mittelklasse und Oberklasse ist fest in deutscher Hand. In diesem Jahr kommen vielleicht Autos von Nio, Ora und anderen fernöstlichen Herstellern hinzu. Auch die etablierten Marken haben neue Modelle angekündigt. Es bleibt also wirklich spannend bei den Modellen des E-Automarkts.