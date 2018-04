Volkswagenfest Ochsenfurt

Auto Meyer Ochsenfurt lädt ein zum großen Volkswagenfest: Am Samstag, 30. April, gibt es von 10 bis 16 Uhr nicht nur jede Menge Unterhaltung, spannende Mitmach-Aktionen und ein großes Gewinnspiel, sondern auch die Gelegenheit, den neuen Tiguan kennenzulernen.



Erfolgreiches Familienunternehmen

Seit nunmehr 45 Jahren besteht das Autohaus Meyer als erfolgreiches Familienunternehmen. August Meyer gründete 1970 das Unternehmen zusammen mit seiner Frau Ingeborg in der Würzburger Straße in Ochsenfurt als Volkswagen Vertragswerkstatt. Fünf Jahre später erweiterte man das Portfolio um die Marke Audi. Im Jahr 1980 zog das Autohaus an den heutigen Standort in die Uffenheimer Str. 18 mit zirka 8000 Quadratmetern.



Kompetente Beratung

Heute verkauft Auto Meyer ausschließlich die Marke Volkswagen.

Durch die beiden Verkäufer Martin Korbmann und Florian Henz erhalten die Kunden eine kompetente Beratung im Bereich Neuwagen und Gebrauchtwagen sowie bei Leasing und Finanzierung. Ein aktuelles Thema ist die E-Mobilität, als erster Betrieb in Ochsenfurt besitzt das Autohaus eine E-Tankstelle. Als Service Partner vertritt das Meyer-Team die Marken Volkswagen, Audi, Skoda und Volkswagen Nutzfahrzeuge. Für alle technischen Fragen stehen die Serviceberater Karlheinz Ganter, Erwin Faulhaber und Oliver Höbarth zur Seite. Egal ob es sich um Wartungs- und Verschleißreparaturen, Glasschäden oder Unfallinstandsetzung handelt - bei Auto Meyer in Ochsenfurt sind Autoliebhaber an der richtigen Adresse. Um sie in der Zeit mobil zu halten, bietet das Autohaus einen Hol- und Bringservice sowie kostengünstige Werkstattersatzwagen an.



Prüfzentrum und Dialogannahme

Vor knapp vier Jahren wurde der Betrieb mit einem Prüfzentrum und einer Dialogannahme ausgestattet. Im Prüfzentrum führt das kompetente Team täglich die gesetzlich vorgeschriebene Hauptuntersuchung, eine problembezogene Schadensanalyse und vieles mehr durch. Die Dialogannahme ermöglicht es, zusammen mit den Kunden rundum das Fahrzeug zu besichtigen. Hierdurch können die Mechaniker dem Kunden Beanstandungen am Fahrzeug besser erläutern und schaffen somit eine bessere Transparenz und Verständlichkeit. Das Werkstattteam wird durch stetige Schulungen und Weiterbildungen auf den neuesten technischen Stand gehalten. Heute leitet Klaus Meyer in zweiter Generation den Familienbetrieb, unterstützt von zwei seiner Kinder Tobias Meyer und Verena Meyer. Der Betrieb beschäftigt 35 Mitarbeiter. "Als Familienunternehmen liegt unser Augenmerk auf persönlicher Kundenbetreuung und Kundennähe", so Klaus Meyer. red