Stammtischweisheiten zu Regeln im Straßenverkehr

Die Regeln der deutschen Straßenverkehrsordnung (StVO) scheinen viele Autofahrer auf unseren Straßen dazu einzuladen, sich über selbige hinwegzusetzen - teilweise mit Erklärungen, die auf Stammtischniveau daherkommen. Was erlaubt ist und was nicht, und was die größten Irrtümer bezüglich der StVO sind, lesen Sie hier.

Einer der Klassiker unter den Stammtischlegenden ist der Parkrempler. Passiert oft, und vor allem ohne, dass sich der Geschädigte gerade in seinem Wagen befindet. Hier reicht es eben nicht aus, einen Zettel mit den persönlichen Daten am beschädigten Wagen zu hinterlassen. Der Verursacher muss mindestens 20 Minuten warten. Doch selbst das kann hinfällig sein, denn es bezieht sich nur auf Schäden, die im zweistelligen Euro-Bereich liegen. Meist ist es mehr und dann ist es geboten, die Polizei zu verständigen. Denn sonst kann einem der Vorfall als Fahrerflucht ausgelegt werden. Und die ist strafbar.

Ebenfalls beliebt ist es, in einer gekennzeichneten Parkzone statt einer Parkscheibe einen Zettel hinter die Windschutzscheibe zu legen oder auch daneben. Schützt Sie das vor einem Knöllchen? Nein, denn laut Paragraph 13 der StVO darf ausschließlich die amtliche Parkscheibe im 24-Stunden-Format verwendet werden. Wichtig: Bunte Parkscheiben gehören nicht dazu, blau-weiß muss sie schon sein. Immerhin: Die Parkscheibe muss nicht zwingend hinter der Windschutzscheibe liegen, das wichtigste ist: Sie muss "gut lesbar" sein.

Was bedeutet "werktags"?

Immer wieder ein Streitpunkt ist die Formulierung "werktags". Früher war Samstagsarbeit für viele Arbeitnehmer alltäglich - und zwar in allen Branchen. Heute mag das nicht mehr so sein, das ändert jedoch nichts daran, dass der Samstag zu Werktagen gehört. Was dazu führt, dass eine Parkverwarnung in den gekennzeichneten Zonen auch an diesem Tag möglich ist.

Hartnäckig hält sich auch die Legende, dass, wenn ein Unfall am Zebrasteifen passiert, grundsätzlich nur der Autofahrer schuld ist. Nichts zu rütteln gibt es am Gebot, dass der Autofahrer dem Fußgänger den Übergang ermöglichen muss. Doch dieser muss sich vorher auch vergewissern, dass ein Überqueren möglich ist und sich dabei nicht etwa vom Smartphone ablenken lassen. In so einem Fall kann der Fußgänger eine Mitschuld tragen.

Hoffnung setzen Verkehrssünder auch in die Annahme, dass ein Bußgeldbescheid, der mit falsch geschriebenem Namen zugestellt wird, nichtig ist. Doch dem ist nicht so. Sobald der Betroffene erkennen kann, dass er mit dem Schreiben gemeint ist, reicht dies aus - Rechtschreibfehler hin, Buchstabendreher her.

Zu langsam gibt es auch

Interessant für die Verfechter einer extrem defensiven und entspannten Fahrweise: So langsam zu fahren, wie man will, ist nicht immer in Ordnung. Schließlich kann der Punkt "angemessene Geschwindigkeit" in beide Richtungen ausgelegt werden. Begründung: Auch durch zu langsames Fahren kann der Verkehr behindert werden.

Nicht unter Punkt Stammtischweisheiten, aber dennoch gerne immer wieder in Erinnerung gerufen gehört die Tatsache, dass in Deutschland das Rechtsfahrgebot auf mehrspurigen Straßen gilt. Zudem dürfte es viele Rechthaber interessieren, was das Reißverschlussprinzip bedeutet: So spät wie möglich einfädeln, damit der Rückstau nicht zu groß wird. Ein absichtliches Nicht-Reinlassen auf die einzige Spur ist also nicht angebracht.