Erfolgsmodell für Europa

Der Ford Edge wird in Deutschland voraussichtlich im Juni zu Preisen ab 42.900 Euro starten. Den Einstieg stellt die Ausstattungsvariante "Trend" mit 132 kW/ 180 PS starkem 2,0-Liter-Turbodiesel dar. Der neue Ford Edge ist in drei Ausstattungsversionen verfügbar: "Trend", "Titanium" und "Sport".

Seit seinem Nordamerika-Debüt im Jahre 2007 hat der Ford Edge die Grundwerte des klassischen SUV neu definiert und dem sogenannten Crossover-Segment den Weg bereitet.

In seiner zweiten Generation ist dieses Erfolgsmodell nun auch für die anspruchsvollen europäischen Kunden bereit.

Die Maße des SUV, der oberhalb des Ecosport angesiedelt ist hat eine Länge von 4,81 Meter; Breite (mit Außenspiegeln) 2,18 Meter; Höhe (ohne Dachreling) 1,69 Meter und Radstand 2,85 Meter.

Für den Antrieb stehen der 2,0 Liter große TDCi-Turbodiesel mit 132 kW / 180 PS und Sechsgang-Schaltgetriebe, der den Allradler in 9,9 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt und eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h ermöglicht. Hinzu kommt ab der "Titanium"-Version ab 50 100 Euro, der Bi-Turbo-Diesel mit ebenfalls zwei Liter Hubraum. Er gibt seine Leistung von 154 kW / 210 PS und sein Drehmoment von bis zu 450 Nm an ein Ford PowerShift-Sechs-Gang-Automatikgetriebe mit Doppelkupplungstechnologie ab.

Den Spurt aus dem Stand auf Tempo 100 ist in 9,4 Sekunden erledigt, der Topspeed stellt sich bei 211 km/h ein.

ampnet/nic