Ein Clubsport zum Jubiläum

Zum 40. Geburtstag des Golf GTI bringt Volkswagen den Golf GTI Clubsport auf den Markt.

Ein Auto für echte GTI-Fans mit einigen Raffinessen, die sich unter anderem im expressiven Design und im Fahrverhalten zeigen. Die Preise für den Golf GTI Clubsport beginnen ab 36.450 Euro.

Der neue Golf GTI Clubsport steht in der Tradition einiger Jubiläumsmodelle, denn auch zum 20., 25., 30. und 35. Geburtstag würdigte Volkswagen den Golf GTI mit exklusiven Editionsmodellen. Mit dem Golf GTI Clubsport folgt nun der bislang stärkste Serien-GTI mit 265 PS / 195 kW.

Doch damit nicht genug: Temporär - für jeweils 10 Sekunden - kann der Fahrer die Leistung des Motors via Boostfunktion auf 290 PS steigern. Zum Verkaufsstart bietet Volkswagen den Golf GTI Clubsport mit Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) an.

ampnet/nic