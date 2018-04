Damit hält das Smartphone sicher am E-Bike

Vor allem Senioren steigen immer häufiger aufs E-Bike, mit dem sie auch längere Touren oder anspruchsvollere Strecken problemlos meistern können. Voraussetzung für einen gelungenen Ausflug ist neben einem funktionsfähigen Rad allerdings auch die passende Ausrüstung. Dazu sollte in jedem Fall ein Smartphone gehören - und dafür gibt es nun die passenden "Phonebags", eine schöne kleine Geschenkidee für aktive ältere Pedalritter.





Mit dem Smartphone im Ernstfall Hilfe holen



Das Handy oder Smartphone sollte stets dabei sein, um bei einer Panne oder sonstigen Problemen schnell Hilfe holen zu können. Ein mobiles Gerät, das sich in Sichtweite am E-Bike befestigen lässt, hat zudem den Vorteil, dass man es mit der richtigen App auch als Navigationsgerät nutzen kann. Darüber hinaus weist es den Weg zur Akkuladestation fürs E-Bike oder zum nächsten Ausflugslokal und informiert über Sehenswürdigkeiten in der Umgebung. Sicheren Halt und einen guten Witterungsschutz für den elektronischen Begleiter versprechen sogenannte Phonebags, wie sie beispielsweise Rixen & Kaul in verschiedenen Größen und Ausstattungen für Smartphones und Tablets anbietet.

Für zusätzlichen Stauraum gibt es etwa ein wetterfestes Phonebag, das Platz für kleines Gepäck wie Ersatzakku, Geldbörse, Schlüssel oder Kamera bietet. Mit einem speziellen Adapter wird die Tasche neben dem E-Bike-Display am Lenker oder Vorbau befestigt und kann per Tastendruck sekundenschnell wieder abgenommen werden.

Auch die klassische Lenkertasche findet sich im Sortiment





Touren gut planen



Die nächste E-Bike-Tour sollte gut geplant werden. "Für eine mehrtägige Radreise sollte man zeitig die Übernachtungsmöglichkeiten ausloten, um Stress zu vermeiden", rät Martin Blömer vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de. Viele Städte und Tourismusgemeinden bieten Gästen spezielle Pauschalangebote mit extra geführten E-Bike-Touren an.

Über Radtourismusportale im Internet findet man zudem oft detaillierte Beschreibungen verschiedener Strecken sowie ausgearbeitete Tagestouren und Radreisen.