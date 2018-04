BMW betreibt Modellpflege

Eine erneuerte Auswahl an Benzinmotoren und ein weiterer Dieselantrieb steigern zum Frühjahr sowohl die Sportlichkeit als auch die Effizienz der Modelle der BMW 4er Reihe.

Auch die Modelle BMW 325d Limousine und BMW 325d Touring (bisher: 160 kw/218 PS, 450 Nm) werden von nun an von einem neuen Vierzylinder-Dieselmotor angetrieben.



Darüber hinaus wird das Modellprogramm der Marke um weitere mit dem "intelligenten" Allradantrieb BMW xDrive ausgestattete Varianten des BMW 2er Gran Tourer und des neuen BMW 7er ergänzt.

Auch der Umfang der serienmäßigen und optionalen Ausstattungen zahlreicher Modelle wird zum aktuellen Frühjahr erweitert. Für zusätzliche Freude am Offenfahren sorgt das neue Open-Air-Paket, das für das BMW 2er Cabrio, das BMW 4er Cabrio und das BMW M4 Cabrio angeboten wird.

Die weltweit einzigartige Option Ferngesteuertes Parken ist nun für alle Modellvarianten der neuen BMW 7er Reihe verfügbar wie zusätzliche Farben und Zierrat.



In den Modellen der BMW 6er-Reihe beinhaltet das serienmäßige Navigationspaket ConnectedDrive von März 2016 an eine neue Menüdarstellung für das Bediensystem iDrive sowie die Funktionen Telefonie mit Wireles Charging und WLAN Hotspot.

Diese Neuerungen fließen von April 2016 an auch in das Angebot der Sonderausstattungen für den BMW X3 und den BMW X4 ein. Sie sind außerdem künftig alternativ zur Basisausstattung auch als Modell Advantage erhältlich.

Die Serienausstattung der Modelle BMW X6, BMW X5M und BMW X6M umfasst von April 2016 an auch eine Rückfahrkamera. Der BMW X5 und der BMW X6 verfügen nun serienmäßig über die Park Distance Control (PDC) mit Sensoren in der Front- und Heckschürze. (dpp-AutoReporter/wpr)