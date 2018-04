Alles fürs Fahrrad

Wer sein Fahrrad liebt, gönnt ihm eine regelmäßige Pflege. Ganz egal ob man den Drahtesel täglich für den sportlichen Weg ins Büro nutzt, am Wochenende mit dem Mountainbike über Stock und Stein rumpelt oder mit dem Rennrad fleißig Kilometer frisst: Die Technik muss sich stets in einwandfreiem Zustand befinden, schon der eigenen Sicherheit zuliebe. Nur was tun, wenn man eilig ein Ersatzteil benötigt, möglichst noch am selben Tag? Das Onlineshopping scheidet schon wegen der Versandzeiten aus. Lästig und zudem zeitraubend ist es, eine Vielzahl von Geschäften abzuklappern. Hilfreich sind dann spezielle Webportale, die das Angebot des lokalen Handels im Internet sichtbar machen.Wo ist das nächste Fachgeschäft, das die passenden Bremsbeläge für mein Fahrrad vorrätig hat? Bevor man erst lange telefonieren oder durch Innenstädte hetzen muss, kann man das vorrätige Sortiment im Handel nun bequem auf dem heimischen Sofa unter die Lupe nehmen - auf Portalen wie etwa www.locafox.de oder mit der dazugehörigen App auch auf dem Smartphone. Das Programm, kostenfrei erhältlich für iOS und Android, findet im Handumdrehen heraus, welche Geschäfte in der Umgebung das gesuchte Produkt aktuell verfügbar haben und zu welchem Preis. Wer möchte, kann direkt per App den Artikel reservieren und anschließend im Geschäft kaufen. Das gilt im Übrigen nicht nur für Fahrradzubehör und andere Sportartikel, sondern ebenso für viele weitere Konsumartikel wie Unterhaltungselektronik, Computer, Bücher oder auch Spielzeug.



Regelmäßige Fahrradpflege muss sein

Wer das benötigte Ersatzteil im Fachgeschäft kauft, kann die Gelegenheit gleich noch für eine Inspektion des Drahtesels nutzen. "Neben dem gründlichen Rundum-Check zum Start in die neue Saison sollten Radler mehrmals jährlich Reifen, Bremsen und Licht überprüfen lassen", empfiehlt Fachjournalist Martin Blömer vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de. Zur regelmäßigen Pflege gehöre es auch, Rahmen, Felgen und Reifen regelmäßig zu reinigen. djd



"Local Shopping" liegt im Trend

Online suchen, vor Ort kaufen: Auf diesen Nenner lässt sich der neue Trend "Local Shopping" bringen. Der Verbraucher erspart sich damit Zeit und lästige Wege - und hält das Produkt, wenn gewünscht, noch am selben Tag in den Händen. Spezielle Plattformen wie Locafox (www.locafox.de) führen örtlichen Handel und Verbraucher zusammen. Das soll die Vielfalt in den Innenstädten bewahren und den Händlern dabei helfen, ihr Geschäft erfolgreich mit dem Internet zu verbinden. "Gleichzeitig möchten wir Konsumenten ein noch besseres Shoppingerlebnis ermöglichen", so Locafox-Geschäftsführer Karl Josef Seilern.