20 Jahre Auto Porzner

Wenn es um das Reparieren von Fahrzeugen aller Art geht, dann ist neben modernster Technik und Fachwissen auch die Erfahrung das Wichtigste, das man mit in den Beruf bringen sollte. Von allem hat das Unternehmen "Auto Porzner" mehr als genug. Das Kfz-Service-Unternehmen schaut auf fast 90 Jahre Erfahrung mit Fahrzeugen aller Art zurück - und befindet sich inzwischen nun schon seit über 20 Jahren in der dritten Generation.

Vom Pkw über Wohnmobile bis zum Lkw

Es gibt kaum ein Fahrzeug, das von Christian Porzner, Geschäftsführer von "Auto Porzner", und seinem Team nicht wieder fahrtüchtig gemacht werden kann. Von allen Pkw-Marken und -Modellen über Wohnmobile bis hin zu allen Arten von Transportern bietet die IVECO-Vertragswerkstatt vollen Rund-um-Service an. Damit ist das Unternehmen Porzner starker Partner sowohl für Privatkunden als auch für Kunden aus den Bereichen Handel, Bau und Handwerk. Zu den Serviceleistungen gehören die Inspektion und der Kundendienst, Reparatur und Wartung, Ölwechsel, Reifenservice mit Wechsel und Lagerung, die Arbeit an Motoren und Getriebe, Austausch von Windschutzscheiben, Diagnose, UVV-Prüfungen, Reparaturen an Ladebordwänden, Fahrtenschreiberprüfung nach §57b, Abgasuntersuchung und die TÜV-Abnahme im Haus. Auch Ersatzfahrzeuge werden zur Verfügung gestellt.

Wohnmobile in guter Hand

Da man gerade jetzt vermehrt Urlaub mit dem Wohnmobil macht, ist es gut zu wissen, dass die Firma Porzner alle Serviceleistungen für Wohnmobile aller Marken - von Adria, Concorde, bis hin zur Luxus- Marke Morelo aus Schlüsselfeld - anbietet. "Wir kümmern uns nicht nur um die Reparatur, Kundendienst, TÜV-Abnahme oder die Gasprüfungen, wir übernehmen auch Arbeiten, wie die Programmierung diverser Sicherheitseinrichtungen", erklärt Christian Porzner und ergänzt: "Vor jeder großen Fahrt stehen wir unseren Kunden für alle technischen Fragen zur Seite."

Seit 20 Jahren in dritter

Generation

Gegründet wurde die Firma 1933 von Johann Baptist Porzner als eine Werkstatt für Motorräder und sämtlichen Kraftfahrzeugen. Über die Jahrzehnte hat sich die Werkstatt weiterentwickelt und vergrößert, bis sie 2001 an die dritte Generation überging: Christian Porzner führt seitdem das Unternehmen erfolgreich fort. Seit 2009 befindet sich "Auto Porzner" mit seinem Team in der Regnitzstraße 18d, direkt am Bamberger Hafen. Die Kunden schätzen vor allem auch die persönliche familiäre Betreuung. "Wir schauen auch mal spontan unter die Motorhaube und können kleine Schäden auf die Schnelle reparieren", so Christian Porzner - ohne langes Anmelden und lange Wartezeit.

Probleme mit dem Pkw, Lieferwagen, Lkw - oder das Wohnmobil vor dem Urlaub fit machen: Lassen Sie sich gleich einen Termin geben. Auto Porzner, Regnitzstr. 18d, ist unter 0951/61510 oder über info@auto-porzner.de zu erreichen. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 17.15 Uhr, freitags von 7.30 bis 17 Uhr und samstags nach Terminvereinbarung.

Lukas Pitule