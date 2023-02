Auto falsch geparkt: Dieser Fehler könnte teuer für dich werden

Gerade in Städten sind Parkplätze häufig rar. Durch diesen Mangel parken Autofahrer häufig an Stellen, an denen sie eigentlich nicht parken dürften.

Nachts hingegen kann man sein Auto fast überall parken - wenn man eine wichtige Sache dabei nicht vergisst.

Auto nachts parken - das musst du dabei beachten

Beim Autofahren und Parken gibt es feste Gesetze und Vorschriften, die die meisten kennen sollten. Dennoch gibt es einige Ausnahmen und Zusatzbestimmungen, die vermutlich nicht jedem Autofahrer geläufig sind. Insbesondere beim Parken passieren immer wieder Fehler, die auch ziemlich teuer werden können.

Viele kennen sicher die Situation: Man kommt von der Arbeit nach Hause und es ist bereits dunkel. Wenn man dann einen Parkplatz entdeckt, schnappt man sich diesen direkt und freut sich auf den Feierabend. Was viele dabei vergessen: Wer sein Auto an einer dunklen Straße parkt, ist dazu verpflichtet, das Parklicht anzuschalten. Ansonsten besteht die Gefahr, dass andere Autofahrer das parkende Auto übersehen und es zu einem Unfall kommt. Der Autofahrer, der das Parklicht vergessen hat einzuschalten, trägt dann eine Teilschuld.

Dummerweise wissen viele gar nicht, wie das Parklicht eingeschaltet wird. Hier hilft ein Blick in die Bedienungsanleitung des Autos. Steht ein Auto innerorts oder zumindest in der Nähe einer Straßenlaterne, darf das Parklicht ausgeschaltet bleiben. Doch Obacht: Manche Straßenlaternen leuchten nicht die ganze Nacht. Diese Laternen sind in Deutschland mit dem Verkehrszeichen 394 gekennzeichnet und an dem roten Ring mit weißem Rand zu erkennen. Wer auf Nummer sicher gehen will, schaltet das Parklicht also lieber immer an.

