Anwalt rät: Darum sollten Autofahrer trotz Pflicht nie den Führerschein dabei haben

Anwalt Christian Klages hat auf TikTok eine klare Empfehlung gemacht: Der Führerschein sollte beim Autofahren lieber zu Hause bleiben.

Er ist der Meinung, dass man es im Zweifelsfall auf ein Bußgeld ankommen lassen soll. Aber wie kommt er darauf?

Anwalt auf TikTok: Führerschein beim Autofahren lieber zu Hause lassen

Der Anwalt Christian Klages löste mit seinem Video eine große Resonanz aus: Er ruft darin dazu auf, den Führerschein, bei dem sich 2022 einiges ändert, am besten zu Hause zu lassen.

Er erklärt auch warum: Wenn man keinen Führerschein dabei hat, kann er auch nicht beschlagnahmt werden. Das würde angeblich weit öfter passieren, als man denkt. Und: Wie der Anwalt anmerkt, geschehe eine Beschlagnahmung des Führerscheins nicht selten willkürlich.

Im Videoclips auf seinem Account "sogehtrecht" fragt er: "Warum sollte die Polizei deinen Führerschein beschlagnahmen, wenn du gar nichts gemacht hast?“ Die Antwort liefert er dann in seiner Ausführung selbst: Angeblich geschähe die Beschlagnahmung häufig willkürlich oder aus einem unbegründeten Verdacht heraus.

Christian Klages: Polizei beschlagnahmt Führerschein willkürlich

Nach Klages könnten bereits "müde Augen“ die Polizei häufig darauf schließen lassen, man stünde unter Alkohol- und Drogenkonsum. Für die Polizei würde dieser Anfangsverdacht schon reichen– und der Führerschein könne demnach erstmal weg sein.

Für viele sei eine solche Polizeikontrolle kein unbekanntes Szenario. Die Polizei könne sich mit der Aussage, dass man nur müde sei, nicht zufriedengeben – erst recht nicht, wenn man vorher "auffällig“ gefahren sei. Ein falsches Blinken oder ein zu schneller Spurwechsel könnte dann schon weitreichende Folgen haben: Die Polizei könnte einen Bluttest einfordern und wenig später den Führerschein einziehen.

Die Unschuld müsse dann erst einmal bewiesen werden und so lange könne die Polizei problemlos auf die Ergebnisse des Labor-Bluttests pochen. Es könne es bis zu drei Monaten dauern, ehe ein Ergebnis des Bluttesttests vorläge. Der Führerschein würde dann so lange bei der Polizei bleiben - auch, wenn man auf seinen Führerschein angewiesen sei. So könne man plötzlich vor einer Vielzahl an Problemen stehen - obwohl man nichts getan hat.

"Lieber zehn Euro Bußgeld zahlen" - kann der Führerschein wirklich so schnell eingezogen werden?

Der Anwalt schlussfolgert: "Lieber zehn Euro Bußgeld zahlen, als ständig die Gefahr zu haben, dass gleich dein Führerschein beschlagnahmt wird." Doch kann der Führerschein tatsächlich so schnell beschlagnahmt werden?

Juraforum.de schreibt unter Berufung auf den Paragrafen 69, Absatz 1, dass die Fahrerlaubnis nur dann entzogen werden könne, "wenn sich aus der Tat ergibt“, dass die beschuldigte Person "zum Führen von Kraftfahrzeugen ungeeignet ist“. Wie Absatz 2 des Paragrafen offenlegt, könnte hier eine "Gefährdung des Straßenverkehrs“ oder "Trunkenheit im Verkehr“ vorliegen. Ein bloßer Anfangsverdacht genügt also nicht, um den Führerschein einzuziehen.

Was Christian Klages Führerschein-Empfehlung außerdem vernachlässigt: Die angeklagte Person kann problemlos Widerspruch einlegen. Liegt tatsächlich keine Straftat vor, so gibt es den Führerschein wenig später zurück.

Zum Weiterlesen: Expertin klärt auf: So läuft der Führerscheintausch - wer jetzt reagieren muss und wer noch Zeit hat