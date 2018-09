ADAC warnt: Ganzjahresreifen nur für gewisse Autofahrer geeignet

Niedrigerer Preis und keine Umrüstung: Für Ganzjahresreifen spricht einiges. Während sie sich von Winterreifen weniger unterscheiden, schwächeln sie jedoch beim Bremsweg im Sommer. Kümmern muss das aber nicht jeden Autofahrertyp. "Ganzjahresreifen können eine Alternative sein", sagt Michael Staude, Reifenexperte beim Tüv Süd.

Grundsätzlich scheinen immer mehr Halter von der bequemeren Alternative überzeugt zu sein. Im vergangenen Jahr stieg der Anteil von Ganzjahresreifen um rund zwei Prozentpunkte auf gut 16 Prozent, wie die Statistik des Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV) in Bonn erklärt. Die Entwicklung ging zu Lasten von Sommerreifen. Neben "Convenience-Gründen" - die beiden wegfallenden Umrüsttermine - sei die Entwicklung auch dadurch bedingt, dass es seit mehreren Jahren in großen Teilen Deutschlands "keinen echten Winter" und entsprechende Straßenverhältnisse mehr gegeben habe, sagt BRV-Geschäftsführer Hans-Jürgen Drechsler.

Ganzjahresreifen empfehlenswert? ADAC macht Einschränkungen

Und auch Tests sprechen nicht grundsätzlich gegen die Allrounder: Viele Ganzjahresmodelle bewältigten mittlerweile den Spagat der kurzen Bremswege sowohl auf Eis und Schnee als auch auf trockener, warmer Fahrbahn, hält der ADAC anlässlich eines Reifentests fest.

Doch der Club macht Einschränkungen: Obwohl manche Ganzjahresreifen beim Bremsweg entweder an die Messwerte der Sommer- beziehungsweise Winterreifen sogar heranreichten, seien die Spezialisten für ihren Einsatzzweck noch immer die besseren Reifen, die Allwetterlösung sei nach wie vor ein Kompromiss. Im Sommer genutzt, werden in Tests von Automobilclubs und Fachzeitschriften stets längere Bremswege ermittelt. Unter gleichen Voraussetzungen kommen Sommerreifen auf trockener Straße 5,4 Meter vorher zum Stehen, so ein Durchschnittswert, den der BRV nennt.

Spezialisten immer noch bessere Wahl bei extremen Wetterbedingungen

Beim BRV heißt es: Ganzjahresreifen könnten eher für Klein- und Kompaktwagen mit relativ geringer Motorisierung und niedrigen Kilometerlaufleistungen empfohlen werden.

Ähnlich äußert sich der ADAC: Die Allrounder seien nur für Fahrer empfehlenswert, die keinen Ski- oder Sommerurlaub im Süden planten. "Die jeweiligen Spezialisten - reinrassige Sommer- beziehungsweise Winterreifen - sind immer die bessere Wahl bei extremen Wetterbedingungen", sagt ADAC-Sprecher Johannes Boos.