Ab 2023: Das müssen Autofahrer künftig im Verbandskasten haben - sonst droht eine Geldstrafe

Masken sind jetzt Pflicht: Änderung für Autofahrer seit 1. Februar 2022

Änderung für Autofahrer Das muss alles im Verbandskasten enthalten sein

Noch gilt die Übergangsfrist: Ab wann drohen Bußgelder?

Maskentragen im Auto: Ist das überhaupt rechtlich erlaubt?

In der Corona-Pandemie mussten wir viele Dinge anpassen, so auch die Regeln im Straßenverkehr. Ab 2023 müssen zwei Corona-Schutzmasken in jedem Auto, Bus oder Lkw vorhanden sein. Getragen werden müssen sie allerdings nicht, vielmehr sind sie als Ergänzung der Ausrüstung im Erste-Hilfe-Kasten gedacht. Die entsprechende Norm DIN 13164 wurde dahingehend angepasst und gilt bereits seit 1. Februar 2022.

Neue Regeln für Verbandskasten im Auto: Das muss ab 2023 rein

Die Anpassung war laut ADAC seit 2021 geplant. Nachdem der Mundschutz in Verbandskästen für Schulen, Kindergärten und Betriebe mitaufgenommen wurde, kam die gleiche Überlegung für Kfz-Verbandskästen auf. Aber keine Sorge, ihr habt noch ein wenig Zeit, das Erste-Hilfe-Set in eurem Auto auf den neuesten Stand zu bringen. Denn obwohl die DIN-Norm schon 2022 in Kraft getreten ist, wurde die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) noch nicht abgeändert. Erst bei der nächsten Anpassung der StVZO wird auch die Masken-Regel aufgenommen und damit rechtsverbindlich. Das wird voraussichtlich Ende Januar geschehen, bis zum 31. Januar 2023 gilt noch eine Übergangsfrist.

Und was, wenn die Pandemie dann längst vorbei ist? Die neue Norm gilt auch über die Corona-Zeit hinaus. Ziel des DIN-Instituts ist es lediglich, die Inhalte des Verbandskastens an die neusten medizinischen Erkenntnisse anzupassen. Für Autofahrer heißt das konkret: Spätestens ab 1. Februar 2023 müssen zwei medizinische Gesichtsmasken im Verbandskasten liegen. Ob OP-Masken oder FFP2-Masken, ist nicht genauer festgelegt, es sollte also beides zugelassen sein. Wer sicher gehen möchten, kann auch zwei OP-Masken und zwei FFP2-Masken beilegen.

Die Hersteller von Verbandskästen haben den Inhalt bei ihren neuen Modellen ebenfalls angepasst. Auch für sie gilt jedoch die Übergangsfrist, bestätigt das Unternehmen "TMS Pro Shop" auf seiner gesonderten Website zur neuen Norm "din13164.de". Bis 2023 können Verbandskästen mit der alten Bestückung also theoretisch noch verkauft werden. Autofahrer müssen aber nicht zwingend einen neuen Erste-Hilfe-Kasten kaufen. Solange er noch nicht abgelaufen ist, reicht es einfach zwei Masken mit hineinzustecken.

Bußgeld droht: So viel kostet der Verstoß gegen die "Maskenpflicht" im Auto

Wenn ihr ohne Schutzmasken im Erste-Hilfe-Set erwischt werdet, wird ein Bußgeld fällig. Sitz der Fahrzeughalter selbst am Steuer, sind es fünf Euro. Fährt jemand anderes, beläuft sich die Strafe auf zehn Euro.

Die Masken im Auto zu tragen ist natürlich im Normalfall keine Pflicht. Wäre es überhaupt erlaubt? Strenggenommen fällt das maskierte Fahren unter den Paragraph 23, Absatz 4 der Straßenverkehrsordnung, in dem das Verhüllungsverbot festgelegt ist. Ein Verstoß dagegen kann mit einem Bußgeld von 60 Euro bestraft werden. Entscheidend ist, ob die Maske das ganze Gesicht oder wesentliche Teile des Gesichts verdeckt. Ordnungswidrig ist es somit nicht, sein Gesicht zu verhüllen - sondern sein Gesicht so zu verhüllen, dass man nicht mehr erkennbar ist. Verboten ist also das Tragen von Kleidungsstücken oder Hilfsmitteln, die es verhindern, dass der Fahrzeugführer ohne Zweifel erkannt werden kann.

Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes im Auto ist also nicht verboten, solange die Augenpartie gut zu erkennen ist und die Sicht des Fahrers nicht beeinträchtigt wird. Eine Zeit lang mussten zum Beispiel Fahrschulen bei ihren Praxisstunden eine Maskenpflicht einführen. Wer alleine im Auto sitzt, braucht aber grundsätzlich keine Maske im Auto zu tragen.

Verbandskasten im Auto: Das gehört alles rein

Es kommen aber nicht nur Corona-Schutzmasken dazu: Einige Bestandteile des Verbandskastens fallen dafür weg. Autofahrer brauchten bislang zwei Dreieckstücher sowie ein Verbandstuch der Größe 40 x 60 Zentimeter. Ab Februar 2023 ist nur noch ein Dreieckstuch nötig, das genannte Verbandstuch wurde komplett gestrichen. Das muss ein Verbandskasten im Auto nach der neuen DIN 13164 enthalten:

1 Heftpflaster, DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm

4 Wundschnellverbände, DIN 13019-E, 10 cm x 6 cm

2 Verbandpäckchen, DIN 13151-M

1 Verbandpäckchen, DIN 13151-G

1 Verbandtuch, DIN 13152-A, 60 cm x 80 cm

6 Kompressen, 10 cm x 10 cm

2 Fixierbinden, DIN 61634-FB-6

3 Fixierbinden, DIN 61634-FB-8

1 Dreiecktuch, DIN 13 168-D

1 Rettungsdecke, 210 x 160 cm

1 Erste-Hilfe-Schere, DIN 58279-A 145

4 Einmalhandschuhe, DIN EN 455

1 Erste-Hilfe-Broschüre

2 Feuchttücher zur Hautreinigung

14-teiliges Fertigpflasterset

1 Verbandpäckchen K

2 medizinische Gesichtsmasken