Enthält Nutella Pferdeblut? Daraus besteht Nutella wirklich

Als Sponsor der deutschen Fußballnationalmannschaft lässt Ferrero die Nationalelf in der Werbung auch gerne mal Nutellabrote frühstücken. Dass dies außerhalb der Werbespots auch so ist, darf man bezweifeln, denn bereits 100 Gramm der Streichcreme enthalten 500 Kilokalorien und 56,3 Gramm puren Zucker .

Helleres Nutella

Neben Kakao, Palmöl, Zucker und Magermilchpulver, geben Haselnüsse, mit einem Anteil von 13 %, Nutella den süßen Geschmack. In der Zutatenliste findet sich auch Lecithine (Soja) und Vanillin. Aber was ist nun dran an dem Gerücht, Nutella enthalte neben diesen Zutaten – die an und für sich bereits ziemlich ungesund sind – Pferdeblut?