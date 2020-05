Elektrogrills im Test: Der Preis-Leistungs-Sieger eignet sich auch gut für Fisch

Das Grillen selbst wurde am stärksten gewichtet. Es wurden grill­typische Markierungen, Knusp­rigkeit, Anhaften, Kern­temperatur und Saftig­keit untersucht. Bei der Handhabung spielte die Transportierbarkeit eine Rolle, bei der Haltbarkeit, ob es etwa Ersatzteile gibt. Positiv stach hier vor allem der Anbieter Weber heraus: Sie lagern mindestens fünf Jahre Ersatzteile.

Ein Elektrogrill eignet sich für alle, die auch bei schlechtem Wetter grillen wollen, sowie für Gelegenheits-Griller. Steaks, Fisch und Gemüse gelingen auch mit einem Elektrogrill gut. Für Grill-Gourmets, die ein Fünf-Gänge-Menü zaubern wollen, eignet sich ein Elektrogrill eher weniger. Sie bieten im Gegensatz zu Gasgrills keine Abkühlfläche und regelbare Temperaturzonen. Für den Otto-Normal-Haushalt ist ein Elektrogrill dennoch eine gute Alternative.

In Corona-Zeiten wichtig zu wissen: Darf man an Grillplätzen grillen? Was erlaubt ist und was nicht.

