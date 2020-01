Eiskratzen Tipps fürs Auto: Was Sie auf keinen Fall tun sollten und wie es richtig geht

Die Temperaturen sinken, und etwas kommt auf uns alle zu: Eiskratzen, ein verhasstes Winterritual. Dennoch kommen wir nicht drumherum, zwischendurch mal im Halbdunkeln die Autoscheiben vom Eis befreien zu müssen. Um das Eiskratzen ranken sich viele Mythen und Tipps, die keine sind. Wir zeigen Ihnen, was Sie bisher vermutlich immer falsch gemacht haben - aber natürlich auch, wie es richtig geht.

Die Scheiben im Winter nicht von Schnee und Eis zu befreien ist übrigens kein Kavaliersdelikt: Laut StVO droht eine Geldstrafe von bis zu 35 Euro. Um dem zu entgehen, müssen alle Scheiben komplett frei sein, Gucklöcher reichen nicht aus. Auch das Autodach muss von Schnee befreit werden.

Häufige Fehler beim Eiskratzen

Falsche Kratz-Hilfsmittel: Häufig werden EC-Karten oder ähnliches empfohlen, diese sind im Regelfall aber nicht stabil genug, und am Ende ist eher die Karte beschädigt als die Eisschicht. Auch CD-Hüllen werden als Kratzer-Alternative angepriesen. Hier sollte man sehr vorsichtig sein, da die Hüllen häufig zu Kratzern in der Autoscheibe führen

Häufig werden EC-Karten oder ähnliches empfohlen, diese sind im Regelfall aber nicht stabil genug, und am Ende ist eher die Karte beschädigt als die Eisschicht. Auch CD-Hüllen werden als Kratzer-Alternative angepriesen. Hier sollte man sehr vorsichtig sein, da die Hüllen häufig zu Kratzern in der Autoscheibe führen Heißes Wasser über die Scheibe gießen:

Eiskratzen bei verschmutzter Scheibe: Auch hier besteht die Gefahr, das Glas zu zerkratzen, weil sich Schmutzpartikel, wie beispielsweise Sandkörner, auf der Scheibe befinden. Dem können Sie entgehen, indem Sie die Scheibe regelmäßig reinigen oder wenigstens vor dem Abstellen des Autos noch einmal den Scheibenwischer betätigen

Auch hier besteht die Gefahr, das Glas zu zerkratzen, weil sich Schmutzpartikel, wie beispielsweise Sandkörner, auf der Scheibe befinden. Dem können Sie entgehen, indem Sie die Scheibe regelmäßig reinigen oder wenigstens vor dem Abstellen des Autos noch einmal den Scheibenwischer betätigen Selbstgemischte Scheibenwischer-Flüssigkeit: Die Flüssigkeit zum Beispiel mit Spülmittel oder Spiritus mischen, kann zu einer geringeren Reinigungsleistung und damit zur Verschmutzung der Scheibe führen. Auch kann das Gebräu die Dichtungen angreifen

Die Flüssigkeit zum Beispiel mit Spülmittel oder Spiritus mischen, kann zu einer geringeren Reinigungsleistung und damit zur Verschmutzung der Scheibe führen. Auch kann das Gebräu die Dichtungen angreifen Das klassische Motor-Laufenlassen: Klingt logisch, ist aber aus Umweltschutz-Gründen verboten. Nach StVO droht hier sogar ein Bußgeld

Klingt logisch, ist aber aus Umweltschutz-Gründen verboten. Nach StVO droht hier sogar ein Bußgeld Wärmflasche auf dem Armaturenbrett Auto aufzuheizen, ist ein Mythos, denn die Hitze der Wärmflasche reicht höchstens aus, um ein kleines Guckloch in die Eisschicht zu schmelzen. Das ist, wie oben erwähnt, allerdings verboten

Das Eis einfach und sicher entfernen

Vorbeugen: Am einfachsten ist es natürlich, wenn erst gar keine Eisschicht entsteht. Wer keine Garage hat, kann die Scheibe mit einer Folie abdecken. Diese gibt es schon für wenig Geld beispielsweise bei Amazon*. Alternativ lassen sich aber auch Müllsäcke verwenden. Pappe eignet sich hierfür nicht, da sie aufweichen und an der Scheibe festfrieren kann. Legen Sie die Scheibenwischer auf die Folie, um ein Festfrieren der Wischblätter an der Scheibe zu verhindern

Am einfachsten ist es natürlich, wenn erst gar keine Eisschicht entsteht. Wer keine Garage hat, kann die Scheibe mit einer Folie abdecken. Diese gibt es schon für wenig Geld beispielsweise bei Amazon*. Alternativ lassen sich aber auch Müllsäcke verwenden. Pappe eignet sich hierfür nicht, da sie aufweichen und an der Scheibe festfrieren kann. Legen Sie die Scheibenwischer auf die Folie, um ein Festfrieren der Wischblätter an der Scheibe zu verhindern Außenspiegel:

Die richtigen Kratzer: Achten Sie bei Eiskratzern auf die Stabilität des Materials und einen ergonomischen Griff, um genügend Druck aufbauen zu können. Tipp: Je länger der Griff, desto weniger Kraft muss man aufwenden. Bei starken Vereisungen kommt zuerst die gezackte Kante und danach die glatte zum Einsatz

Achten Sie bei Eiskratzern auf die Stabilität des Materials und einen ergonomischen Griff, um genügend Druck aufbauen zu können. Je länger der Griff, desto weniger Kraft muss man aufwenden. Bei starken Vereisungen kommt zuerst die gezackte Kante und danach die glatte zum Einsatz Lauwarmes Wasser: Für ungeduldige ist es möglich, lauwarmes Wasser über die Scheibe zu gießen. Es ist wichtig, höchstens lauwarmes Wasser zu verwenden, da die Scheibe sonst springen kann

Für ungeduldige ist es möglich, lauwarmes Wasser über die Scheibe zu gießen. Es ist wichtig, höchstens lauwarmes Wasser zu verwenden, da die Scheibe sonst springen kann Chemie-Keule: Auch werden immer wieder Enteisungsmittel angepriesen, diese sind allerdings nur bedingt zu empfehlen. Laut Umweltbundesamt sind diese nämlich stark umweltschädigend. Außerdem helfen sie nur bei leichten Vereisungen

Auch werden immer wieder Enteisungsmittel angepriesen, diese sind allerdings nur bedingt zu empfehlen. Laut Umweltbundesamt sind diese nämlich stark umweltschädigend. Außerdem helfen sie nur bei leichten Vereisungen Standheizung: Den Motor laufen zu lassen, ist zwar verboten, aber nachrüstbare Standheizungen sind eine gute Alternative. Hier muss entweder eine Steckdose in der Nähe sein oder man legt sich ein 12 Volt-Gerät für den Zigarettenanzünder zu. Standheizungen für den Zigarettenanzünder finden sie zum Beispiel bei Amazon zum fairen Preis*. Bei einigen Geräten kann ein automatischer Start-Timer eingestellt werden

Unser Fazit: Vorbeugen ist immer noch am besten

Wer keine Lust hat, sich frühmorgens in der Dunkelheit beim Eiskratzen abzumühen, sollte dafür sorgen, dass erst gar keine Eisschicht auf dem Auto entsteht. Das Abdecken der Scheibe(n) ist hier der richtige Weg. Auch die nachrüstbare Standheizung für den Zigarettenanzünder ist eine gute Möglichkeit, sich das Leben ein bisschen leichter zu machen.

Wichtig: Nicht den Motor laufen lassen! Keine Chemie! Die Umwelt wird es Ihnen danken.

Nicht nur die Scheiben, sondern auch Reifen und Lack erfordern in der kalten Jahreszeit Ihre Aufmerksamkeit. Mehr Informationen zur richtigen Autopflege im Winter finden Sie bei uns.

