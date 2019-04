Einkaufen am Ostermontag: Hier können schon in Franken am Montag, 22.03.2019 einkaufen

Es ist Ostermontag und auf einmal herrscht Flaute im Kühlschrank? Falls der Wochenendeinkauf für die vier Tage Osterwochenende nicht ausgereicht hat, haben wir hier für Sie einen Überblick wo Sie am Ostermontag schon wieder einkaufen gehen können.

Rewe To Go bei Aral: Das sind die Standorte in Frankens Großstädten

An einigen Aral Tankstellen, die auch an regulären Feiertag geöffnet haben, gibt es einen Rewe To Go Markt. Hier haben wir Ihnen einen Überblick über einige Aral-Tankstellen in Franken erstellt, welche einen solchen Markt anbieten.

Aral, Memmelsdorferstr. 80, 96052 Bamberg

Aral, Am Luitpoldhain 1A, 96050 Bamberg

Aral, Albert-Einstein Str. 1a, 97080 Würzburg

Aral, Mergentheimerstr. 31, 97084 Würzburg

Des Weiteren können Sie mit dem Rewe To Go Finder die Aral in ihrer Nähe mit einem Rewe To Go finden.

Der Beck: Bäckerei kündigt Sonderöffnungszeiten über Ostern an

Der Beck hat für einige Filialen in Franken für Ostersonntag- und Montag Sonderöffnungszeiten bekannt gegeben. Dennoch bleiben manche Filialen der Regionalmarke aus dem Kreis Nürnberg-Fürth-Erlangen an diesen Tagen geschlossen.

Hier interessant: Wann und wo die Filialen am Ostermontag geöffnet sind lesen Sie in einem Bericht speziell über das Stadtgebiet Nürnberg.

Die Yorma's Märkte sind beinah in ganz Deutschlang vertreten und versorgen Sie auch an Feiertagen mit verschiedenen Lebensmitteln

Von Deftig über Fleischlos bis hin zu frisch im Ofen gebacken: Bei Yorma's dürfte wohl für jeden Geschmack etwas dabei sein. Deshalb ist es umso erfreulicher, dass die Märkte auch an Feiertagen von 7 bis 22 Uhr für Sie geöffnet haben. Yorma's ist 61 Mal in Deutschland vertreten.

Apothekennotdienst: Hier kriegen Sie über Ostern ihre Medikamente

Fehlende Arzneimittel können über die Osterfeiertage ganz schön die Stimmung verderben. Für solche Situationen gibt es den Notapothekendienst. Welche Apotheken in ihrer Nähe an den Feiertagen Notdienst haben, können Sie bei der Notdienstapothekensuche herausfinden.

An Hauptbahnhöfen und Flughäfen haben die Geschäfte auch an Feiertagen geöffnet

Geschäfte und Läden an Hauptbahnhöfen wie beispielsweise Nürnberg, Würzburg oder in anderen Großstädten haben, ebenso wie an Flughäfen, an Feiertagen wie zum Beispiel über Ostern in der Regel geöffnet.

Natürlich ist es möglich, dass einige Verkaufsstellen an den kommenden Feiertagen trotzdem geschlossen bleiben. Bei Interesse sollten Sie sich diesbezüglich vor Ort informieren.

Auch interessant für das bevorstehende Wochenende: Das Osterwochenende in Franken: Nürnberger Frühlingsfest und Bayreuther Osterfestival