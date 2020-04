Durchatmen in der Corona-Krise: Die 10 ultimativen Tipps zum Entspannen

Auch im Corona-Ausnahmezustand gilt: Wir leben in einer schnelllebigen Zeit, hetzen von einem Termin zum nächsten und balancieren unser Leben zwischen Arbeits- und Freizeitstress. Bei derartiger Anstrengung bleibt kaum noch Zeit für sich selbst.

Auch wer viel Zeit zu Hause verbringt, kann unter Stress leiden, weil er das Gefühl hat, ihm würde die Decke auf den Kopf fallen. Ganz zu schweigen von den vielen Arbeitnehmern, die momentan im Home-Office sind und gleichzeitig Kinder betreuen. Für sie liegt der Stressfaktor zumeist sogar höher, als wenn sie im Büro arbeiten.

Auszeit vom Alltag: Mit diesen 10 Tipps entspannt man richtig

Umso wichtiger ist es, Wege zu finden, um zu entschleunigen: den Körper, den Geist und die Seele. inFranken.de gibt 10 ultimative Tipps zum Entspannen und Durchatmen, mit denen man eine Auszeit vom Alltag bekommt.

1. Zeitfenster setzen, Nein-Sagen zur Umgebung

Voraussetzung für eine gelungene Auszeit vom Alltag ist ein festgesetztes Zeitfenster. Dafür ist Nein-Sagen zur Umwelt und Ja-Sagen zu sich selbst Grundvoraussetzung. Ebenfalls wichtig für eine Portion Achtsamkeit im Alltag ist eine ungestörte Umgebung.

2. Spaziergang: Bewegung mit Bonus-Effekt

Bewegung an frischer Luft tut Geist und Körper gut. Ein kurzer, 30-minütiger Spaziergang in der Natur kann Wunder wirken. Als Bonus stärkt Bewegung an der frischen Luft das Immunsystem.

3. Übungen zur Stressbewältigung

Sportarten wie Yoga, Qigong oder Schwimmen eignen sich prima zur Stressbewältigung - wobei man für Letzteres momentan einen Privatpool benötigt. Dehnübungen oder die Progressive Muskelentspannung nach Jacobson stellen für diejenigen eine Alternative dar, die physisch weniger anstrengende Aktivitäten bevorzugen.

Die Progressive Muskelentspannung ist eine Entspannungstechnik, bei der unterschiedliche Muskelgruppen nach und nach in einen entspannten Zustand versetzt werden. Inzwischen gibt es die Technik eine große Auswahl an geführten Anleitungen auf CD oder als Audio-Datei*.