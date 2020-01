Discounter-Beben: Lidl ändert radikal seine Preispolitik an der Kasse - wann zieht Aldi nach?

Geld abheben im Supermarkt: Geld abheben während man seine Einkäufe bezahlt. Diesen Service bietet die Supermarkt-Kette Lidl bereits seit August 2018 an. An der Kasse sagt man dem Kassierer oder der Kassiererin Bescheid, wie viel Geld man abheben möchte (bis zu 200 Euro sind möglich) und ab einem Mindesteinkauf von 10 Euro kann man sein Geld kostenfrei abheben. So zumindest bislang der Status quo. Denn die verantwortlichen von Lidl haben ab dem 1. Januar 2020 die Mindestabgabe weiter gesenkt. Nun braucht man für eine Auszahlung von seinem Konto bei dem Discounter nur noch für fünf Euro einzukaufen.

Geld günstig im Supermarkt abheben: Lidl ist nicht der Vorreiter

Lidl ist aber bei weitem nicht der einzige Anbieter, der diesen Service für die Kunden in sein Portfolio aufgenommen hat. Der Supermarkt-Riese Rewe hat bereits seit 2003 einen Abbuchungs-Service. Im Jahr 2008 zog auch der Rewe-Discounter Penny nach.