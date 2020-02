Digitalkameras für Einsteiger im Test bei Stiftung Warentest: Das sind die Sieger

Der brandneue Digitalkamera-Test von Stiftung Warentest aus dem Januar 2020 stellt eine Menge Kameras auf den Prüfstand. Darunter sind auch einige besonders für Einsteiger interessante Modelle. Wir stellen Ihnen die hochwertigen Einsteiger-Sieger dieses Tests im Detail vor, unter denen sich drei Systemkameras mit Sucher und eine Kompaktkamera befinden.

System- oder Kompaktkamera: Das ist der Unterschied

Ihre Suche nach der richtigen Kamera sollte mit der Frage nach dem Typ beginnen. Soll es eine kleine Kompaktkamera sein oder doch eher eine große Bridgekamera mit Superzoom? Oder soll es doch eine Systemkamera mit wechselbaren Objektiven sein?

Die Kompaktkamera

Sie wollen einfach nur fotografieren, ohne viel Schnick-Schnack? Am besten mit einer kleinen Kamera, die alles automatisch macht? Dann ist eine Kompaktkamera für Sie das Richtige. Kompaktkameras sind handliche Kameras mit Automatik und integriertem Objektiv. Aber nicht alle Kompaktkameras sind klein: Es gibt auch größere sogenannte Bridgekameras mit extra starkem Zoom.

Die Systemkamera mit Sucher

Sie wollen nur das Beste und eine Kamera, die mit Ihren Ansprüchen wächst? Dann entscheiden Sie sich für eine Systemkamera mit Sucher. Sie haben die Wahl zwischen einer klassischen Spiegelreflexkamera oder einer modernen Systemkamera ohne Spiegel. In beiden Fällen haben Sie viele Gestaltungsmöglichkeiten für tolle Fotos. Ob Belichtungszeit, Blende oder Brennweite, Sie haben alles in der Hand, und es gibt nicht nur viele verschiedene Objektive zur Auswahl, sondern noch zahlreiches anderes Zubehör. Daher liegen Systemkameras in Sachen Qualität an der Spitze.

Kamera-Test: Das sind die Sieger-Modelle

Die Canon EOS 2000D ab 300 Euro

Spiegelreflexkamera mit Gesamturteil 2,3

24 Megapixel

Akkulaufzeit: 240 Minuten

Objektiv: EF-S 18-55 IS II

Dreifacher Zoom

Optischer Sucher

Preise für die Canon EOS 2000D bei Idealo.de vergleichen

Die Nikon D3500 ab 339 Euro

Spiegelreflexkamera mit Gesamturteil 2,3

24 Megapixel

Objektiv: AF-P DX Nikkor 18-55 G VR

Dreifacher Zoom

Optischer Sucher

Preise für die Nikon D3500 bei Idealo.de vergleichen

Die Canon EOS 4000D ab 199 Euro

Spiegelreflexkamera mit Gesamturteil 2,4

18 Megapixel

Akkulaufzeit: 180 Minuten

Objektiv: EF-S 18-55 III

Dreifacher Zoom

Optischer Sucher

Preise für die Canon EOS 4000D bei Idealo.de vergleichen

Die Panasonic Lumix DC-FZ82 Kompaktkamera ab 240 Euro

Kompaktkamera mit Superzoom

Gesamturteil 2,3

18 Megapixel

Akkulaufzeit: 330 Minuten

Superzoom-fähiges Objektiv: 60-facher Zoom

Elektronischer Sucher

Preise für die Panasonic Lumix DC-FZ82 bei Idealo.de vergleichen

Lesen Sie den kompletten Digitalkamera-Test der Stiftung Warentest gebührenpflichtig hier auf der offiziellen Stiftung Warentest-Webseite.

